Ce faci dacă angajatorul te trimite la… Cucuieţii din Deal?

Ce faci dacă angajatorul te trimite la… Cucuieții din Deal?

„Dacă lucrezi la un patron, e nevoie de înțelegere pe ambele părți. Numa’ că nimănui nu-i convine să fie mutat la alt punct de lucru, prin delegare, taman la… Cucuieții din Deal. Mie mi s-a spus că o să am de stat două luni în Timiș, după aia mai vedem dacă se prelungește sau nu. Eu știu că o delegare du-rează numai 60 de zile, am mai fost trimis acolo și acum trei ani. Dacă refuz, mă sancțio-nează?” (V. Dumitru).v v vPotrivit actualului Cod al Mun-cii, delegarea reprezintă exerci-tarea temporară, din dispoziția angajatorului, de către salariat, a unor sarcini de serviciu în afara locului său de muncă. Expertul în probleme de muncă, Manuela Marcu, ne-a confirmat că delegarea poate fi dispusă pentru o perioadă de cel mult 60 de zile calenda-ristice în 12 luni, dar și că se poate prelungi pentru perioade succesive de maximum 60 de zile calendaristice, însă numai cu acordul salariatului.Referitor la afirmația cititoru-lui nostru că delegarea poate dura numai 60 de zile, confuzia este creată de modificările aduse legislației muncii anul trecut, care au eliminat limita de prelungire a delegării. Într-adevăr, în forma anterioară a Codului Muncii, delegarea era clar stabilită la numai 60 de zile, fără nicio excepție.Pe de altă parte, potrivit ac-tualelor reglementări, un eventual refuz al salariatului de prelungire a delegării nu poate fi un motiv care să permită sanc-ționarea lui disciplinară. „Asta înseamnă că legea îi permite angajatului să negocieze prelungirea delegării, însă trebuie să fie extrem de atent cum pune problema, întrucât, în cele din urmă, condițiile din piața muncii lasă toată puterea de negociere la latitudinea companiei angajatoare, iar cine are obiecții, poate părăsi firma” - a completat expertul. Practica arată că, de regulă, astfel de situații se rezolvă cu înțelegere, astfel încât angajatul să nu aibă senzația că se produce un abuz de putere, ci să înțeleagă că nevoile firmei obligă și la unele sacrificii.