Ce faci dacă ai un câine obez?

Ştire online publicată Miercuri, 22 Februarie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

„De când cu frigul ăsta, câinele meu, la care țin ca la ochii din cap, preferă să stea la căldură, tolănit ca un rege. Doar când trebuie să mănânce se ridică și el, apoi se pune iar pe odihnă. Și mănâncă bine! Sunt îngrijorată, deja e foarte gras. Dacă o ține tot așa, o să ajungă ca un butoiaș. Ce-i de făcut?” (Steluța Florea).v v vStimată doamnă Florea, l-ar fi ajutat pe medicul veterinar Gheorghiță Mureșanu și câteva informații privind hrana câinelui dumneavoastră. Oricum, o alimentație echilibrată îi va permite să fie mai în formă și chiar să trăiască mai mulți ani. Pentru asta, va trebui, în primul rând, să-i micșorați porțiile de mâncare. Atâta vreme cât are ceva de ronțăit în castron, animalul o va face, indiferent dacă îi este foame sau nu. Ideal ar fi să-i dați trei-patru porții mici pe zi, în loc de două mari, iar între mese renunțați la gustările gen crochete etc. Este, de aseme-nea, important să aibă mereu apă la dispoziție și, mai ales, să fie ținut departe de bucătărie când se gătește sau se servește masa. Va fi mai ușor și pentru dumneavoastră, căci nu veți mai avea tentația să-i dați să mănânce în plus. Asta nu înseamnă că e permis să-i dați resturile de la masa dumneavoastră! Mai mult, are nevoie de mișcare, așa că plimbați-l cel puțin un sfert de oră pe zi, iar dacă nu mai vrea să alerge, impulsionați-l cu o minge sau un băț. Rezultatele acestei… diete se vor vedea la cântar, deci va trebui să-l cântăriți o dată pe săptămână, dacă vă doriți un câine în formă și, mai ales, sănătos.