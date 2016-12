Ce faci când nu te înţelegi cu vânzătorul?

Ce faci când nu te înțelegi cu vânzătorul?

Ştire online publicată Luni, 05 Decembrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

„Am vrut să fiu om, însă n-am cu cine. Am cumpărat un set de oale din inox cu capac, iar două capace sunt mai mici. Erau ambalate și nu m-am gândit să desfac pachetul. Abia acasă am observat situația. Chiar nu știu ce am făcut cu bonul, iar vânzătoa-rea nu mi-a primit pachetul înapoi și se face că nu mă cunoaște, cu toate că sunt clientă de ceva timp. Ce pot să fac în situația asta? Am fost păcălită și nu vreau ca lucrurile să rămână așa!” (Liliana Olaru).v v vDe regulă, astfel de situații ar trebui rezolvate pe cale amiabilă, potrivit OPC. Încercați însă o discuție cu șeful magazinului, iar dacă nici de această dată nu reușiți să intrați în posesia unor produse fără defecte, aveți dreptul să depuneți o reclamație la Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor. Reclamațiile de acest gen se fac în scris, dar și în format electronic, urmând să primiți răs-punsul în termenul legal. Aten-ție, însă, sesizarea dumneavoastră trebuie să fie însoțită de toate documentele probatorii: factura fiscală, bon fiscal sau chitanță, contract, certificat de garanție sau alte documente, după caz. De asemenea, sunt necesare datele dumneavoastră personale, adresa și numărul de telefon.În principiu, reclamația ar trebui să fie redactată cât mai concis, limitați-vă la a expune faptele și a da cât mai multe amănunte despre produsele și serviciile care vă nemulțumesc. Păstrați originalele documentelor probatorii, asta în situația în care le aveți.Dacă nu sunteți mulțumit de modul în care a fost rezolvată reclamația vă puteți adresa în scris Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, B-dul Aviatorilor nr. 72, sector 1, București cod 011865.