Psihologul te ajută

Ce faci când colegul de birou e „neam prost“?

Te-ai trezit în situația de a nu te putea concentra suficient din cauza colegilor gălăgioși, dar n-ai îndrăznit să le atragi atenția? Există reguli ale unei bune conduite la locul de muncă pe care e bine să le amintim, calm, celor care ne deranjează.„Fiică-mea vine foarte obosită acasă, și nu neapărat din cauza volumului de muncă. Ea mi se plânge tot timpul că are câțiva colegi, neam prost ce n-a mai întâlnit până acum: vorbesc tare, de parcă restul ar fi surzi, își povestesc, la fel de tare, tot ce fac ei și ai lor pe-acasă, râd de se cutremură biroul, îi umblă prin lucruri... Sunt foarte obositori. Culmea e că și ceilalți sunt foarte deranjați de asta, dar nu îndrăznesc să le spună nimic, au ei motivul lor. Cum consideră psihologul că se poate ieși frumos din situații atât de delicate? Să fie și ea tot… neam prost?” (Aneta Spiru, 52 ani). Inevitabil, în birourile în care lucrează mai multe persoane, nu întotdeauna atmosfera este cea pe care ne-o dorim astfel încât să nu ne simțim agresați psihic de anumiți colegi. Psihologul Alina Pandrea este de părere că, dacă nu ne putem concentra la muncă din cauza unor colegi, cel mai bine ar fi să le spunem asta. Important este însă ce ton abordăm, oricât de tarene-am simți scoși din pepeni. Înainte de a prezenta câteva reguli… de bună purtare la locul de muncă, psihologul a ținut să precizeze că pentru a fi un coleg suportabil, fiecare trebuie să aibă în vedere că intimitatea celui de lângă el trebuie respectată. Altfel, lucrurile pot degenera în conflicte, de multe ori greu de gestionat, pentru că sunt momente în care agresiunea celui de lângă noi e asociată „cu… bomboana de pe tortul problemelor, și profesionale, și personale, pe care le are fiecare la un moment dat”. Pentru a nu se ajunge la conflicte greu de gestionat, cum se întâmplă destul de des, există reguli de care psihologul consideră că e foarte bine să ținem cont, întrucât ele ne ajută să ne integrăm în colectiv, să ne construim o imagine bună în fața șefilor, dar și a colegilor și, nu în ultimul rând, să ne păstrăm serviciul și chiar să fim propulsați mai sus, în carieră. Deși este vorba de reguli în aparență simple, ele nu sunt întotdeauna respectate!Atenție cum vorbiți la telefon! Prima regulă de bun simț este respectarea liniștii din birou, mai ales când toată lumea este concentrată. Așadar, nu lăsați telefonul fix să sune la nesfârșit, iar atunci când răspundeți, nu vorbiți tare și, mai ales, nu țineți conferințe la telefon, cum deseori se întâmplă. Nu dați drumul la radio și nu începeți să cântați, căci unii colegi nu se pot concentra în asemenea condiții. Și aveți grijă mare să nu vă întindeți la discuții personale.Nu umblați în lucrurile colegilor! Nu trebuie neapărat să urlați ca să deranjați un coleg! Psihologul consideră că la fel de tare deranjează și umblatul în hârtiile altora, chiar dacă nu sunt secret de serviciu. Indiferent cât de neînsemnat vi se pare un obiect de care aveți nevoie, nu vă autoserviți de pe biroul colegului, ci întrebați-l dacă vă permite să faceți asta.Limbajul este esențial. Expresii ca „te rog”, „mulțumesc“, „îmi cer scuze“ sunt valabile și la locul de muncă. Modul în care vă exprimați nu ar trebui să-i facă pe colegi să se simtă rușinați sau jigniți. În plus, felul cum vorbești reprezintă imagi-nea personală. De aceea, stimată doamnă Spiru, în niciun caz, psihologul nu-i recomandă fiicei dumneavoastră să fie, la rândul ei… neam prost cu cei care o deranjează, ci să le atragă atenția, politicos, că există niște reguli elementare care i-ar ajuta să nu-și deranjeze colegii.