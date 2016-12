Ce faci când ai o soacră de coşmar

Psihologul te ajută

Ce faci când ai o soacră de coșmar

Aproximativ 60 la sută dintre cuplurile căsătorite au de suferit din cauza relațiilor cu socrii. Mai mult, aceleași studii arată că majoritatea conflictelor au loc între noră și soacră.Problema e că din cauza acestui gen de neînțelegeri suferă și restul familiei, soțul și copiii, care sunt prinși undeva la mijloc. Nu e de mirare de ce în astfel de situații tensionate lucrurile pot scăpa de sub control."Pot să-i pun pe tavă soacrei mele și luna de pe cer, e genul de om pe care nu o mulțumește nimic atunci când e vorba de mine, cu toate că mereu mi-am dorit să avem o relație civilizată. Sărbătorile sunt un stres și mai mare din cauza ei, îmi taie tot cheful din cauză că nu știe să pri-mească un cadou. De fiecare dată când văd ce figuri face când desface pachetul îmi propun să nu mai fac gesturile astea, dar îmi trece și o iau de la capăt. Nici măcar din politețe nu se abține de la comentarii răutăcioase. Și ca să fie tacâmul complet, îmi arată cadourile primite de la alții, «oameni cu gusturi, nu ca mine». Cu toate că niciodată nu i-am făcut cadouri de duzină, la orice găsește cusur, o face intenționat, ca să mă umilească, mă acuză de lipsă de respect. Am încercat să-i dau bani, să-și cumpere ce-i place, dar a făcut și mai urât. Problema e că și-a închis repartitoarele de la calorifere și iarna stă la noi, un coșmar. Cum să procedez când îmi face figurile astea, că mi-a ajuns la os? Ar merita, să dau la toți cadouri și pe dânsa s-o ignor, dar nu pot să fac asta!" – ni s-a plâns o tânără de 36 de ani, care a epuizat toată muniția de răbdare în relația cu soacra și se teme să nu ajungă la divorț, atâta vreme cât soțul tot pe ea o acuză că nu-i iubește mama. Suficiente motive pentru a ne ruga să-i păstrăm anonimatul.Ce-i de făcut?Lucrurile nu trebuie generalizate, există și soacre bune de pus la rană, dar și... poame acre, în grațiile cărora, oricât de mult ai încerca, tot nu reușești să intri. Psihologul Alina Pandrea ne-a explicat că temerea cititoarei noastre nu este exagerată, întrucât statisticile arată că foarte multe cupluri se destramă din cauza neînțelegerilor dintre soacră și noră. Subiectul este foarte amplu, așa că psihologul se va limita, astăzi, la câteva precizări legate strict de atitudinea în momentul primirii unui cadou. Desigur, fie și dintr-o minimă politețe, orice persoană de bun simț ar trebui să primească cu eleganță un cadou, chiar dacă cel care l-a oferit a dat cu bățu-n baltă. Ca să pună punct penibilului situației, psihologul îi recomandă tinerei să încerce următorul experiment: o perioadă, să renunțe la obiceiul de a-i mai face daruri soacrei sale, chiar și cu ocazia Crăciunului, pentru a vedea dacă se vor produce schimbări de atitudine. Sau, poate încerca o discuție sinceră, în care să-i spună fără ocolișuri că nu-i mai suportă reproșurile în situații atât de delicate. Ar fi un bun moment să-i vorbească sincer și despre așteptările pe care soacra le are de la noră, despre ceea ce i-ar plăcea să primească pentru a se declara mulțumită și respectată. Apoi, nora să observe mai atent cum evoluează relația lor în continuare. Este posibil ca, astfel abordată, o soacră ce își dorește cu adevărat armonie în familie, să-și dea seama că nora sa nu este conflictuală și chiar dorește s-o înțeleagă și, la rândul ei, să fie înțeleasă.Cum este soacra ideală?În primul, o soacră bună empatizează cu nora în orice situație, nu-și impune propriile păreri și idei, își privește nora ca pe o fiică, nu o bârfește, nu o critică și, mai ales, conchide psihologul, niciodată nu-i face observații în fața fiului său.