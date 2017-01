Ce faceţi dacă împărţiţi blocul cu gândaci şi alte insecte dezgustătoare

Ce faceți dacă împărțiți blocul cu gândaci și alte insecte dezgustătoare

Aproape că nu există bloc, mai ales din rețeaua celor vechi, cu probleme la subsol, în care tot felul de vietăți dezgustătoare să nu se lăfăie în voie. Mai rău e vara, când acestea ajung și în apartamente, iar locatarii refuză dezinsecția.Este vară și oamenii oricum au de suferit din cauza temperaturilor ridicate. Când însă la disconfortul termic se mai adaugă și cel gene-rat de puzderia de gândaci, carca-laci și alte asemenea insecte, lucrurile se complică. Și nu pentru că nu ar exista soluții! Dimpotrivă, este la îndemâna Asociațiilor de proprietari să ceară ajutorul Inspecției Sanitare de Stat, pentru rezolvarea problemei. Că lucrurile nu stau întotdeauna așa, rezultă și din situația prezentată în continuare: „Nu vreau să mă pun rău cu vecinii sau cu șefii de la asociație din simplul motiv că sunt chiriaș. Am mai încercat să rezolv niște lucruri, dar am fost rapid pus la punct, plus că m-am trezit cu un cauciuc de la mașină spart. Totuși, dacă e să respect contractul de închiriere, mai am de stat în bloc încă doi ani și cinci luni. Nu-mi place scandalul, dar nici să calc printre gândaci, pe scări, peste tot, nu mai suport. Plus că mi-au intrat și în casă. Vecinii spun că este o doamnă mai în vârstă care are un câine și trei pisici, că de la ea s-ar înmulți gândacii. Am sunat la ușa ei, dar nu deschide, doar întreabă care e problema. Spune că de când au intrat, ziua, peste dânsa, două doamne care se dădeau de la Cablu, apoi i-au furat de prin casă, nu mai deschide la nimeni, poate să ardă blocul. Dar asta e o scuză, pentru că alți vecini au amenințat-o că îi otrăvesc pisicile dacă nu cheamă deratizarea! În situația asta, Sanepidul, cu Poliția și cine-o mai putea, ar trebui să facă într-un fel și s-o convingă să dezinfecteze. Așa nu se mai poate, iar președintele asociației spune că nu se poate pune nici cu cei care au bebeluși, le e frică de substanțe toxice…”.Cine trebuie să se impliceAspecte de genul celei prezentate mai sus nu sunt, nici pe departe, singulare. Din păcate, în lipsa unei cooperări între toți locatarii, se ajunge la situații disperate, când se caută soluții radicale. Problema e că, potrivit reglementărilor Direcției de Sănătate Publică, chiar și în împrejurări atât de delicate și problematice pentru sănătatea locatarilor, reprezentanții acestei instituții nu au competența să intre în apartamentele oamenilor dacă ei nu sunt de acord. Și-atunci, există alte soluții? Categoric, da! Iată pașii de urmat pentru stârpirea insectelor: în primul rând, conducerea Asociației de proprietari trebuie să gireze formularea unei sesizări comune, semnată de toți locatarii afectați, pe care, apoi, o va adresa Inspecției Sanitare de Stat. De precizat că instituția are sediul pe b-dul Mamaia nr. 53 - 54 (telefon: 0241/551.218. Fax: 0241/551.217). După înregistrarea sesizării și în baza ei, la fața locului se va putea deplasa o echipă de la Inspecția Sanitară de Stat, pentru a verifica situația și a face constatarea de rigoare, respectând regulile procedurii. Oamenii trebuie să înțeleagă că deși reprezintă o instituție a statului, niciun reprezentat al I.S.S. nu poate intra singur în spațiul respectiv, ci doar în prezența președintelui asociației, a unui reprezentant al locatarilor, dar și al Poliției Comunitare.Ce spun normele europeneDacă se finalizează cu succes această etapă, atunci asociației de proprietari nu-i va rămâne decât să contacteze o firmă autorizată, pentru efectuarea lucrărilor de dezinsecție, dezinfecție și derati-zare. Atenție, trebuie respectate și normele europene, care obligă ca pentru asemenea lucrări să se folosească numai substanțe eco-logice. Cât privește costurile, acestea vor fi suportate de toți locatarii din perimetrul supus deratizării.