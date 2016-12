Ce faceţi dacă banca nu vă răspunde la reclamaţie

Ce faceți dacă banca nu vă răspunde la reclamație

Vă considerați păcălit de banca în care ați investit încredere? Nu vă împăcați cu situația, ci sesizați conducerea băncii. Dacă sunteți nemulțumit de răspuns, mergeți mai departe pe linie ierarhică bancară sau sesizați în scris Comisariatul Regional pentru Protecția Consumatorului.Clienții care apreciază că banca le-a impus clauze abuzive, le-a majorat în condiții neclare dobânda pentru creditul acordat, nu le-a aprobat un împrumut etc. etc., chiar dacă au ideea preconcepută că băncile nu acceptă niciodată pierderile, trebuie să facă un efort pentru a lămuri lucrurile. Claudia Popescu, de exemplu, ne-a spus că i-a fost foarte greu să-și convingă fratele să ceară socoteală băncii: „El mai degrabă se lasă păcălit decât să se ducă cu jalba-n proțap mai știu eu pe unde. Eu nu semăn cu el, sunt capabilă să mă lupt pentru orice cauză până la capăt. Așa că am luat problema în mâini ca să-l ajut. Să vă spun ce i s-a întâmplat: pentru că el ține cu strictețe, pe computerul personal, evidența banilor care îi intră pe card, dar și a cheltuielilor pe care le face zi de zi, i-a fost ușor să constate, pe la mijlocul lunii septembrie a.c., că datele respective nu se pupau”. Mai exact, în aceeași zi, desfășurătorul băncii arăta că, în interval de o oră, ar fi făcut trei operațiuni, respectiv a scos de pe card 200 de lei de la o agenție bancară în care n-a pus niciodată piciorul, a făcut cumpărături de 300 de lei dintr-un hypermarket de la capătul opus al băncii respective, apoi de alți 82 de lei de la un alt supermarket situat la o distanță apreciabilă. „E la mintea cocoșului, nu poți să faci cumpărături de 300 de lei în mai puțin de jumătate de oră, numai la casă cât stai, mai ales că era seară, plus traficul infernal, operațiunile apăreau ca făcute între ora 17,00 și 18,00. I-am scris eu reclamația, am depus-o amândoi la bancă. Nici după 30 de zile n-a primit răspuns, așa că ne-am dus noi să ne interesăm. Nu i s-a dat dreptate, pe motiv că e posibil să fi făcut acele operațiuni într-o oră și să aștepte răspunsul scris acasă. Fratele meu s-ar lăsa păgubaș, dar eu vreau să reclam mai departe, dar nu știu unde, mai ales că e vorba despre o bancă despre care s-a anunțat public că are probleme. Plus că, zilele astea, s-a anunțat o mare fraudă bancară, suspiciuni avem, vrând-nevrând! Chiar așa, am ajuns fraierii lor pe banii noștri?”.Șanse de câștigDupă cum ne-a explicat Dionisie Culețu, comisar șef adjunct în cadrul Comisariatului Regional pentru Protecția Consumatorilor Constanța, nici nu se recomandă trecerea cu vederea a unor asemenea situații. Dimpotrivă, fiecare consumator care deține documente cu care să-și dovedească supozițiile trebuie să-și apere cauza, iar dacă nu știe la ce ușă să bată, să întrebe chiar la OPC. Referitor la cazul de față, filiera este următoarea: clienții nemulțumiți trebuie să sesizeze în scris întâi banca, aceasta având la dispoziție 30 de zile pentru a rezolva cererea respectivă. Dacă răspunsul primit este nesatisfăcător sau banca refuză să lămurească în scris situația, clientul se poate adresa mai departe băncii superioare ierarhic sau direct Comisariatului Regional pentru Protecția Consumatorului. „Oamenii trebuie să știe că orice petiție scrisă, pentru a fi cercetată, trebuie să fie însoțită de copii după documentele care susțin acele nemulțumiri. După 2008, când a fost perioada de vârf, a scăzut numărul reclamațiilor la adresa băncilor, dar avem și acum destule. În ge-neral, băncile respectă deciziile OPC!”, ne-a mai spus Dionisie Culețu, care apreciază că dacă există documente, clientul are cele mai mari șanse să i se facă dreptate după cerce-tarea efectuată de inspectorii comisariatului.Nimeni n-o face pe detectivul!Având în vedere că se depun și sesizări nesemnate, reclamanții care se ascund sub umbrela anonimatului (chiar dacă o fac intenționat, de teama unor eventuale consecințe, iar apoi tot ei sunt intrigați că nu li s-a rezolvat problema și n-au fost despăgubiți!), trebuie să știe că declinarea idendității, a adresei sau telefonului sunt obligațiile lor, căci nicio instituție nu are obligația s-o facă pe detectivul.