Ce faceţi cu pisica dacă plecaţi două zile de acasă?

Ce faceți cu pisica dacă plecați două zile de acasă?

Ştire online publicată Sâmbătă, 08 Ianuarie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

De regulă, pisicile nu ridică mari probleme dacă sunt lăsate singure în casă două, sau chiar trei zile, căci se pricep să-și alunge plictiseala. Potrivit doctorului veterinar Gheorghiță Mureșanu, important este ca dumneavoastră să-i pregătiți mediul, astfel încât să evitați surprizele neplăcute: accidente, evadări, mobilă zgâ-riată, cabluri roase etc., fără a restricționa prea mult zona de mișcare a felinei. Lucruri necesare: vasul cu mâncare se umple plus o rezervă; vasul cu apă să fie plin până la refuz, plus o rezervă în altă parte a casei, unde pisica are acces; lădița cu nisip absorbant; jucării – dacă pisica nu are o jucărie a ei, mototoliți-i câteva coli de hârtie și lăsați-le pe jos; puteți să-i lăsați și un ciorap vechi sau o mănușă, o minge de tenis sau obiecte care se rostogolesc ușor. Pregătirea casei: obiectele de valoare sau fragile se duc într-o cameră care va rămâne închisă; mobilierul se acoperă cu câte o pătură, care se pliază la colțuri și se prinde cu ace de siguranță; cablurile electrice, inclusiv cele de la calculator, se scot pe cât posibil de la locul lor și se adăpostesc în siguranță în ca-mera de care am amintit mai sus; se schimbă locul obiectelor instabile (vaze, sticle etc.); se închid ferestrele; se adună pungile în care pisica ar putea să vrea să intre; se scot aparatele electrice din priză.