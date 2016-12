Ce faceţi când sughiţaţi?

Pentru sănătatea dv.

Ce faceți când sughițați?

Ştire online publicată Luni, 24 Octombrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

„În ultimul timp am început să sughiț foarte mult și sunt gravidă. Am vrut să aflu despre ce e vorba de la medicul de familie, însă erau prea mulți oameni răciți la coadă și am renunțat. Mă puteți ajuta prin această rubrică? Vă mulțumesc!” – Minodora Ganea.v v vSughițul este definit ca un act involuntar care se declanșează din cauza unor iritații nervoase în zona aparatului digestiv. Concret, potrivit medicului primar Emilian Banu, nervii iritați duc la contracția diafragmei, ceea ce face ca persoa-nele care sughiță să se plângă de dureri în coșul pieptului sau la nivelul abdomenului.Există două tipuri de sughițSpecialistul ne-a mai spus că există două tipuri de sughiț: trecător și de lungă durată. Sughițul frecvent poate apărea și la femeile gravide, dar și la persoanele care au gușă, suferă de TBC pulmonar, pericardită, constipație, peritonită, afec-țiuni cerebrale, cardiace, în intoxicații cu alcool, în comă diabetică etc. Cât privește sughițul trecător, acesta apare, de regulă, la copii, dar și la persoanele agitate, chiar isterice, după consumarea băuturilor carbogazoase. Când nu se poate descoperi ce anume cauzea-ză sughițul, specialistul precizează că se poate discuta despre așa-zisul sughiț nevrotic.Stimată doamnă Ganea, întrucât tratamentul în cazul sughițului de lungă durată vizează, înainte de toate cauza, sfatul specialistului este ca având în vedere situația delicată în care vă aflați să luați legătura cu medicul de familie, care va ști cum să proce-deze pentru a se edifica asupra cauzei reale a sughițului care nu vă mai dă pace.Despre sughițul trecător, citiți în ziarul nostru de mâine.