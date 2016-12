Ce facem când ne atacă maidanezii?

3

sfaturi gresite

Cele mai multe atacuri nu sunt provocate de om (sau de caine) ci de intimplare. Haitele nu tin indivizii componenti in acelasi loc. Un grup compact. Sunt raspinditi -singuri sau doi trei- pe o mare suprafata.(Sub masini, prin iarba,etc) Cind unul da alarma (de obicei o catea) ceilalti sar de pe unde sunt ascunsi latrind. Ei nu stiu de ce s-a dat alarama (cal, alt caine ce le tranziteaza teritoriu, biciclist, etc). Sar latrind ca timpitii, de peste tot. In acest moment, "in alarma de lupta" e posibil sa dea peste un om. Daca omul se teme sau reactioneaza gresit, muscatura e gata. iar restul haitei sprijina atacul. Deci, aveti grija pe unde mergeti si incercati sa ocoliti zonele in care exista haite de maidanezi. daca fugiti sau va luati la lupta cu ei (cu bete, etc.) ati incurcat-o! Trebuie sa va stapiniti si sa fiti calmi. De cele mai multe ori, gestul de a va apleca sa ridicati o piatra (chiar simulat) ii tin la distanta. Daca nu scaptai de ei, imitati auncarea pietrei spre ei. Fug. daca nu reusiti, chiar luati o piatra de jos. Nu raspund la acest tratament doar turbatii si lupii. Cainii crescuti printre oameni -chiar maidanezi- se feresc de pietre si fug. Nu o aruncati daca nu-i nevoie. Daca aruncati, sa aveti si rezerve si aruncati LINGA animal, nu in el. Cel mai bine e sa luati la pietre primaru si parlamentarii care nu voteaza odata legea adunarii maidanezilor de pe spatiile publice! ce fac cu ei dupa, nu ne intereseaza. Sa-i ia naibii din calea noastra! Apoi, maidanezii ataca intotdeauna -din instinct- biciclistii. Degeaba faceti piste pentru biciclisti daca nu adunati maidanezii. Un biciclist atacat scapa sigur daca coboara de pe bicicleta si merge pe jos, pina scapa de haita.(Pentru biclisti nu trebuie doar piste speciale ci si parcari la magazine, piete etc. altfel, unde iti tii bicicleta cit faci cumparaturi? Un ministru-doi, pot fi "parcati" usor. Dar daca 10% din populatie adopta cest mijloc de transport?)