Medicul de gardă

Ce este hepatita D

„Știu că hepatita A e ceva mai simplu, iar hepatita C, mult mai complicat, la fel și B. Dar de hepatita de tip D nu am auzit decât după ce sora mea a fost diagnosticată cu așa ceva. Cu ce se deosebește hepatita asta de celelalte, e mai gravă?” (Teodora Varga).v v vDin păcate, tipurile de hepatită sunt multe, iar confuziile pe tema lor, de asemenea. Cât privește hepatita de tip D sau hepatita delta, cum se mai numește, dr. Iuliana Botezatu, medic specialist în cadrul Phoenix Eastern Medical Center precizea-ză că este o infecție acută sau cronică a ficatului. Cauza infecției o constituie un virus foarte mic - denumit virusul delta (un parazit care nu poate să crească decât în asociere cu virusul hepatic B). Problema e că acest virus poate infecta ficatul în același timp cu infectarea cu virusul hepatitei B, moment în care se produce o su-prainfecție. În concluzie, micuțul virus delta nu poate să infecteze de unul singur, ci doar ajutat de virusul B. De aceea și diagnosticul nu este chiar atât de simplu de pus. Totul, din cauză că nu sunt simptome. Lucru valabil și în cazul hepatitei de tip B, care poate, de asemenea, să nu prezinte niciun simptom la momentul declanșării.VaccinareaMedicul este de părere că analizele medicale de laborator făcute cu regularitate de toată lumea sunt singurele în măsură să indice pre-zența virusului hepatic delta în corp. Cât privește simptomele, foarte rar se întâmplă ca hepatita D să ducă la închiderea la culoare a urinei sau să provoace stări de oboseală, migrene, grețuri. Totul, din cauză că virusurile hepatice își dau adevărata măsură când starea bolii este deja avansată, iar ficatul are mari probleme. Ca și virusul B, și cel de tip D se poate transmite prin contactul cu sânge infectat sau pe cale sexuală..O bună metodă de prevenire este vaccinarea pentru virusul B, întrucât cele două virusuri hepatice sunt în strânsă corelație.