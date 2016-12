Ești cetățean european, cunoaște-ți drepturile!

Ce este CV-ul Europass

Pentru cei care nu știu, CV-ul Europass este un document standardizat la nivel european, folosit de milioane de persoane și solicitat de către numeroase instituții publice sau private, în vederea participării la concursuri sau interviuri, sau la angajare.Fără doar și poate, folosirea CV-ului Europass prezintă mai multe avantaje, printre care și acela că are secțiuni a căror completare se face pe baza unor grile standardizate de auto-evaluare (de exemplu, cea referitoare la competențele lingvistice, bazată pe Cadrul European Comun de Referință pentru Limbile Străine). De asemenea, are și secțiuni referitoare la tipuri de competențe (fie că sunt obținute în cadrul educației formale, fie într-un context non-formal). De exemplu, pot fi introduse date cu privire la competențe organizaționale, sociale, tehnice.Important! CV-ul poate fi completat sau actualizat online consultând site-ul http://www.europass-ro.ro, secțiunea „Creează”. Astfel, utilizatorul are - în fiecare etapă a completării CV-ului - acces la explicații, recomandări și exemple. În plus, completarea online asigură păstrarea formatului standard de CV Europass.