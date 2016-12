Medicul de gardă

Ce dureri ne pândesc toamna

„Nici nu s-a instalat bine toamna, iar ochii mei sunt injectați, strănut foarte mult, mă doare capul. Are vreo legătură cu răcirea bruscă a vremii sau e cazul să trec pe tratament? Cum să ne ferim de răceli în perioada asta, când noaptea și dimineața este foarte rece, iar în timpul zilei, se încălzește, transpirăm… Cu mulțumiri pentru explicații, Angela Trandaș“. După cum ne-a confirmat și medicul primar Zișan Omer, din cadrul Clinicii Homeomed, trecerea de la căldura verii la fluctuațiile de temperatură, umiditate, presiune atmosferică de la începutul toamnei, toate pot cauza, în proporție covârșitoare, în primul rând dureri de cap. Așadar, să nu ne mai mire că perioada pe care o traversăm favorizează atât dezvoltarea migrenelor, cât și afecțiunile reumatice și respiratorii. În plus, vântul și ploile contribuie din plin la slăbirea sistemului imunitar. Or, în aceste condiții, se creează un teren propice pentru instalarea răcelilor, provocate de o serie de tipuri de virusuri. Din fericire, răcelile din această perioadă a toamnei nu au, în general, același grad de severitate comparativ cu cele din sezonul de iarnă. Semne care nu trebuie ignorate. Referitor la simptomele răcelilor de toamnă, acestea sunt congestia nazală sau secrețiile nazale, inflamarea sau durerea în gât, strănut, tușit, durere de cap, chiar și febră. Și peste toate, senzația de oboseală și durere la nivelul organismului ne creează un disconfort accentuat. Partea bună, dacă poate fi astfel numită, este că simptomele răcelilor de toamnă dispar după trei și, în cel mai rău caz, opt-zece zile.