Ce drepturi au şomerii

Ce drepturi au șomerii

„Un șomer în șomaj tehnic, dacă se îmbolnăvește, are drepturi din punct de vedere medical sau este considerat un om care nu muncește și trebuie să-și plătească toate cheltuielile?” – Alin Ibram.v v vPentru persoanele aflate în șomaj tehnic, legiuitorul a prevăzut o serie de drepturi, întrucât acestea au, practic, contractul de muncă suspendat, iar legea îi permite angajatorului să decidă asupra trimiterii salariaților în șomaj tehnic. În plus, această perioadă este limitată, angajatorul trebuind să stabilească în termeni clari când intră și când iese un angajat din șomaj tehnic. Pe baza acestor considerente, Mihaela Crivea, specialist în probleme de muncă, a precizat că și în timpul șomajului tehnic, salariații sunt la dispoziția angajatorului. Or, oameni suntem, în acest interval, există riscul ca și ei să aibă probleme de sănătate.Așadar, deși, teoretic, nu muncesc, legea le dă dreptul la concedii medicale și indemnizații de asigurări sociale de sănătate, după cum urmează: concedii medicale și indemnizații pentru incapacitate temporară de muncă, provocate de boli obișnuite sau de accidente în afara muncii; concedii medicale și indemnizații pentru prevenirea îm-bolnăvirilor și recuperarea capacității de muncă, exclusiv pentru situațiile rezultate ca urmare a unor accidente de muncă sau boli profesionale; concedii medicale și indemnizații pentru maternitate, pentru îngrijirea copilului bolnav sau de risc maternal.Important! Aceste concedii vor suspenda șomajul tehnic, dar și obligația salariatului de a se afla la dispoziția angajatorului, iar indemnizația, care nu poate fi mai mică de 75% din salariul de bază din această perioadă, va fi înlocuită cu indemnizația pentru concediu medical.