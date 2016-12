Ce desert pregătim astăzi

Înghețată de ciocolată cu alone. Această rețetă este absolut specială, în care ciocolata densă este completată de alune și arome discrete de rom, ușor de realizat cu un pic de răbdare, chiar dacă nu dispuneți de mașină de înghețată. Munca vă va fi mult simplificată de folosirea cremelor de ciocolată cu alune din comerț (Finetti, Nutella, Gianera etc.). Vă recomandăm să o folosiți pe cea mai bună pe care v-o puteți permite. Porții: 4-6. Timp de preparare: 45 de minute (plus 4 ore la rece). Ingrediente: 700 ml smântână dulce, 120 grame cremă de ciocolată neagră cu alune (3 linguri zdravene), 3 gălbenușuri de ou, 8 linguri de zahăr, 4 linguri de cacao, 20 ml esență de rom, un vârf de cuțit de sare. Mod de preparare: Puneți la fiert, la foc mic, smântâna dulce cu puțină sare. Smântâna nu trebuie să fiarbă propriu zis ci doar să ajungă la temperatura de fierbere. Adăugați crema de ciocolată și amestecați bine. Este posibil ca ciocolata să nu se topească perfect și să prezinte un aspect de brânzit. Nu intrați în panică, se va omogeniza în amestecul final. Bateți cu ajutorul unui tel gălbenușurile cu zahărul și puțină sare până când se albesc și cristalele de zahăr se topesc. Adăugați și încorporați pudra de cacao și esența de rom. Încorporați puțin câte puțin, amestecând cu telul, smântâna dulce cu ciocolată (fierbinte). Amestecați bine. Introduceți vasul cu amestecul final în apă foarte rece, pentru a grăbi procesul de răcire, pentru 15 minute. Dacă aveți o mașina de înghețată, folosiți-o. Dacă nu, introduceți amestecul direct la congelator într-un vas de plastic, preferabil cu capac.După 90 de minute scoateți înghețata din congelator și, cu ajutorul unei furculițe, amestecați bine pentru a rupe cristalele formate. Nivelați și introduceți din nou la congelator. Repetați operațiunea de încă două ori, după 40-50 de minute. Rolul acestei operațiuni este de a păstra înghețata pufoasă și cremoasă. Lăsați la congelator minim patru ore, de preferat peste noapte, înainte de servire. Înghețata de ciocolată se servește decorată cu nuci sau alune tocate deasupra.Trucuri pentru prepararea înghețateiDesigur, o mașină de înghețată ar simplifica mult sarcina preparării unei înghețate, întrucât compoziția trebuie continuu amestecată în timpul procesului de congelare, pentru a nu se forma prea multe cristale de gheață și pentru ca înghețata să fie cremoasă și pufoasă. Dar dacă nu aveți mașină, puteți proceda în felul următor: turnați compoziția într-un recipient de plastic sau metal și lăsați-o la congelator timp de 90 de minute. Când compoziția începe să înghețe pe margini, se scoate din congelator și se bate timp de 20 de secunde într-un castron, cu telul sau mixerul. Apoi, crema se toarnă la loc în recipient și se reintroduce la congelator. Repetați procesul de încă două sau trei ori, până când se obține consistența corectă.Apoi, pentru ca înghețata din forma în care a fost congelată să se desprindă, înmuiați un prosop textil în apă fierbinte, stoarceți-l și așezați-l câteva secunde împrejurul formei. Apoi răsturnați forma pe o farfurie și scuturați-o puțin, pentru ca înghețata să alunece. Metalul este cel mai bun material pentru formele de înghețată întrucât conduce foarte bine atât căldura, cât și frigul.