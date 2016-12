Ce daune primeşte un salariat dat afară ilegal

Ce daune primește un salariat dat afară ilegal

„Vreau să știu cum pot eu, ca simplu salariat, să demonstrez că am fost dat afară din motive care nu sunt adevărate și că am fost forțat de situație să blochez aparatul ca să nu se strice? Ce daune primesc în cazul ăsta?” (L. Voicu)v v vPentru ca o concediere să poată fi considerată netemeinică și în afara legii este nevoie ca raporturile contractuale de muncă să înceteze în baza unor motive imaginare, care nu pot fi demonstrate în realitate. Mai exact, netemeinicia constă în motivele de fapt pentru care angajatul a fost dat afară. Pentru o mai bună înțelegere, Mihaela Crivea, specialistă în probleme de muncă, ne-a dat următorul exemplu: un salariat este concediat pe motiv că a săvârșit o abatere gravă de la regulile de disciplina muncii, însă, la riposta acestuia, s-a constatat că el nu are, în realitate, nicio vină care să poată fi susținută cu argumente, iar situația imputată a fost rezultatul unei forțe majore, nicidecum cu intenție. De aceea legislația arată că salariații nu răspund de pagubele provocate de forță majoră sau de alte cauze neprevăzute. Un alt motiv care face o concediere netemeinică ar fi acela că salariatul este dat afară pe motiv că nu ar fi apt din punct de vedere fizic, însă în realitate el demonstrează că este clinic sănătos și apt să-și îndeplinească toate obligațiile profesionale înscrise în fișa postului sau pretinse de angajator.Daunele morale presupun o atingere adusă imaginii și suferinței psihice a persoanei concediate fără motiv. Trezindu-se… în stradă fără să aibă vreo vină, omul se va simți nedreptățit, nemulțumit, cu imaginea pătată în ochii colectivului, dar și ai familiei și cunoscuților. La toate astea se adaugă și aspectul financiar, căci, în majoritatea cazurilor, salariul este singura sursă de venit. Suficiente suferințe pentru care o concediere netemeinică este sancționată de lege. În ce fel, vom scrie într-o altă ediție a ziarului nostru.