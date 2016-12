Ce cuprinde dosarul angajatului

„Văd că doamna de la Personal se dă ocupată că lucrează la dosarele angajaților, dar dacă-i ceri să-ți arate ceva, se face că plouă. E așa secret mare, la ce servesc dosarele astea?” (T. Aioanei).v v vAngajatorul are obligatia de a întocmi un dosar personal pentru fiecare dintre salariați, de a-l păstra în bune condiții la sediu, precum și de a-l prezenta inspectorilor de muncă, la solicitarea acestora.Potrivit reglementărilor în vigoare, acrest dosar trebuie să cuprindă cel puțin următoarele documente: actele necesare angajării l contractul individual de muncă l actele adiționale și celelalte acte referitoare la modificarea, suspendarea și încetarea contractelor individuale de muncă l acte de studii/certificate de calificare l orice alte documente care certifică legalitatea și corectitudinea completării în registru l copii după actele de identitate ale angajatului: buletin/carte de identitate, certificat de naștere, certificat de căsătorie l copii după actele de studii/calificări/formare profesională l formularul de candidatură (inclusiv CV și, eventual, scrisori de referință l informarea prealabilă la angajare l certificatul medical apt de angajare, de la medicul de medicina muncii l fișa de instruire la angajare privind sănătatea și securitatea în muncă l carnetul de muncă sau declarația pe proprie răspundere că angajatul nu are carnet de muncă l certificatul de cazier juridicar sau declarația pe proprie răspundere că angajatul nu a suferit condamnări l permisul de muncă, dacă angajatul este cetățean străin l fișa postului l contractul individual de muncă l actele adiționale și celelalte acte referitoare la executarea, modificarea, suspendarea și încetarea contractului individual de muncă (de exemplu: act adițional pentru clauza cu privire la formarea profesională, clauza de neconcurență, clauza de mobilitate, clauza de confidențialitate, act adițional pentru modificări ale salariului sau ale funcției l copii după actele de identitate ale persoanelor aflate în întreținere (certificate de naștere, certificate de căsătorie, carte de identitate etc.) l fișele de evaluare a performanțelor profesionale l deciziile referitoare la premieri și numiri pe poziții ierarhice superioare l documente privind cercetarea și aplicare sancțiunilor disciplinare.Atentie: Ori de câte ori un angajat solicită un document, departamentul de resurse umane. are obligația de a-l elibera.