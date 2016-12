Ce cred constănţenii despre suspendarea preşedintelui Băsescu

Ce cred constănțenii despre suspendarea președintelui Băsescu

Președintele Traian Băsescu a fost suspendat, vineri, 6 iulie, în urma votului din Parlament, referendumul pentru demitere fiind stabilit pentru data de 29 iulie. Evenimentul, care a zguduit sce-na politică internă, dar și internațională, nu i-a lăsat insensibili nici pe constănțeni, ale căror păreri sunt împărțite:l „Pe mine nu mă încălzește cine câștigă și cine pierde… Ce văd e că prea au luat-o în forță să-l ridice. Așa, luat cu asalt…. Însă indiferent cine i-o lua locul, mie leafa n-o să-mi crească!” - este de părere Elena Bursuc, munci-toare.l „Eu sunt de acord că l-au suspendat, pentru că de când este el am avut tot timpul nemulțumiri, plus că a tăiat salarii și pensii. Nici nu-mi place cum vorbește cu oamenii. Dar dacă o să vină alt președinte, noi, ăștia de jos, tot așa rămânem” (Mia, casieră).l Silvia Dica, vânzătoare, ne-a mărturisit că nu le are cu politica și nu înțelege mare lucru din mișcările ultimelor zile. Problema ei este de altă natură: „Maică-mea e bolnavă de cancer și când e de medicamente, mi se spune că nu sunt bani. Văd că bani de referendum se găsesc mereu… Se gân-desc să le fie numai lor bine, nu se mai satură…”, ne-a mărturisit femeia, după care a izbucnit în plâns.l „Îmi pare rău că e constănțean de-al nostru, am fost vecin cu mama dumnealui, o femeie s-o pui la rană, Dumnezeu s-o ierte. Dar dacă președintele Băsescu a încălcat așa de grav Constituția, să-l suspende” - ne-a spus Silvica Tudor, contabilă. Acceptă că președintele suspendat nu este un „sfânt”, însă îl consideră un „mic copil” față de cei din actuala putere, motivul fiind repetatele acțiuni la limita legii sau chiar dincolo de asta, al căror unic scop a fost să le reușească demiterea președintelui.l „Toți sunt o apă și-un pământ. Problema e că și în 2007, și acum, l-au suspendat din motive de… vorbe, declarații, nu fapte, cum scrie la Constituție! Or ști ei de ce s-au panicat atâta și au călcat peste cadavre, fără să le pese de Europa!”- este de părere economistul Victor Banu, a cărui îngrijorare, ca om al cifrelor, este că datorită acestor jocuri politice „murdare” cel care va suferi cu adevărat va fi poporul „mult invocat”, nicidecum politicienii.l „Harababură totală. Despre Băsescu, dacă a încălcat Con-stituția, nu merită să rămână. Dar și Antonescu e la pământ ca politician… Ce nu înțeleg e de ce USL a intrat în el cu ghilotina, oricum câștigă la parlamentare și puteau să-l suspende fără să modifice șapte legi într-o singură zi” (Marian Vicol, administrator).l Ca să suspenzi de două ori un președinte de țară, indiferent cum se numește, înseamnă că acel om îți stă în cale. Cele două suspendări sunt trase la indigo, cel puțin asta este părerea econo-mistului Remus Donciu: „Și în 2007, și acum, au scos PDL-ul de la guvernare, l-au izolat și s-au bazat că unde-s mulți puterea crește. Părerea mea nu mi-o schimbă nici Dumnezeu: Băsescu blochează interesele multor politicieni și moguli, iar așa ceva nu se face! Interesați-vă ce contract cu statul pentru energie ieftină a făcut recent firma Grivco și o să vedeți că nu bat câmpii!”.l Pe inginerul Marius Sigma nu-l preocupă situația, ca om, a președintelui, ci a instituției pre-ședintelui. Ceea ce l-a scandalizat este că s-a acționat în forță: „Mai aveau un pic și decretau stare de urgență pentru țară. Nu le pasă nici de reacțiile externe grave, nici de noi, ca popor! Dacă președintele stă așa de rău în sondaje, de ce și-au permis să jongleze cu Legea Referendumului, au dat și Ordo-nanță de Urgență (e legal, ne spune și nouă cineva, că suntem în ceață?), au micșorat atribuțiile Curții Constituționale? Sper ca Ponta să schimbe și legea pentru demiterea primarilor, că după legea actuală, un primar se schimbă mai greu decât un președinte de țară. Asta e problema, nu persoana Băsescu, de-aia ne facem de râs în toată lumea, că democrația a ajuns la coș. Mă mir că n-au dat o lege pentru vot obligatoriu, dar mai au timp până pe 29!”.l Tania Dascălu este manager de firmă și consideră că dacă președintele Băsescu a săvârșit fapte grave trebuie să fie demis: „Nu înțeleg de ce nu s-a citit în Parlament verdictul CCR, că nu toată lumea are internet? O sin-gură faptă gravă dacă era, s-ar fi agățat de ea… Eu am un salariat pe care nu pot să-l dau afară din cauză că trebuie să respect o grămadă de proceduri din Codul Muncii, iar un președinte e conce-diat pe vorbe sau că a scăzut în sondaje. Oare dacă viitorul pre-ședinte, cine o fi el, o să scadă în sondaje, tot așa o să-l dea jos? Nu degeaba spun străinii că suntem o țară bananieră”.