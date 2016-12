Ce contează, cu adevărat, la angajare?

Ştire online publicată Luni, 21 Mai 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Un studiu recent arată că absolvenții unei instituții de învățământ au obținut mai mult de jumătate dintre abilitățile pe care le au la locul de muncă, tot la locul de muncă. În plus, la interviul de angajare prea puțini angajatori iau în calcul ce instituție au absolvit tinerii.Ce-i interesează pe angajatori? Cel mai mult contează cum se prezintă la interviu aspiranții la un job, dar și ce personalitate au. De regulă, angajatorii nu prea se uită la ce specializare au absolvit tinerii care vin cu CV-ul în mână la ușa lor, nu prea le pasă nici ce nume poartă universitatea absolvită. Însă, cel mai tare îi mișcă pe angajatori experiența pe care o au tinerii. Au și un motiv pentru care cer experiență de muncă încă din prima zi de la absolvire, pentru că, în opinia lor, fostul student ar trebui să-și caute un job de pe băncile facultății. Pe de altă parte, 55% dintre cunoștințele și abilitățile de care tinerii au nevoie la job au fost dobândite sau deprinse tot la locul de muncă și doar puțin peste 30% la facultate. O spun chiar absolvenții care au participat la realizarea raportului „Absolvenți recenți de învățământ superior și integrarea lor pe piața muncii”.Job nou, pentru poziție în firmă și baniAtât angajatorii, cât și absolvenții spun la unison că există prea multe programe de studiu în învățământul românesc. „Ceea ce caută angajatorii la o primă angajare este existența unor competențe transversale, este interesat de orice tip de angajare din timpul studiului. Se pierde din vedere faptul că un student care lucrează alocă mai puțin timp învățării”, explică Mălina Voicu, expert pe termen lung în proiectul DOCIS, prin care s-a realizat cadrul național al calificărilor din învățământul superior.Dacă părinții noștri își schimbau de trei ori locul de muncă pe parcursul întregii cariere, tinerii pot să treacă acum prin cel puțin trei birouri în cinci ani. Asta se întâmplă în special pentru a obține un salariu mai bun, pentru aproape 90% dintre absolvenți. „Ceea ce ne arată că e un proces de căutare activă. Cei care au absolvit științe economice schimbă mai multe locuri de muncă decât alții. În general, trec de la un job la altul în căutarea unei poziții și unui salariu mai bun”, a mai adăugat Mălina Voicu.Prea puțini dintre angajatorii privați se uită și la specializarea absolvită, iar dacă o fac, o fac pentru că au în administrare un domeniu foarte tehnic.Doar la stat contează diplomaÎn ceea ce privește instituțiile bugetare, reprezentanții acestora se uită în primul rând la diplomă, lucru ce a creat și unele probleme în sistem, potrivit fostului ministru al educației, Daniel Funeriu: „Peste 80% dintre români își schimbă locul de muncă în cinci ani de zile de mai mult de trei ori. Anterior Legii educației, dau un exemplu, un tânăr cu o o diplomă de fizică, care a lucrat în alt domeniu și, după cinci ani, este expert în informatică pentru că s-a specializat la locul de muncă, nu poate fi angajat la stat. Legislația nu-mi dă voie să angajez un om care a lucrat într-o firmă de IT și este calificat, pentru că nu are o diplomă de informatician”.