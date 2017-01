Medicul de gardă

Ce boli riscă „slăbănogii“

„Am ținut o grămadă de diete, până la urmă mi-am văzut visul cu ochii, am slăbit. Problema e că de vreo doi ani slăbesc în continuare, fără să țin regim. Am auzit că e la fel de periculos pentru sănătate și când ești prea gras, și când ești slăbănog. Dacă slăbești prea mult fără regim, e musai semn de boală?” (K. Popovici).v v vDupă cum ne-a confirmat medicul primar m.g. Omer Zișan, din cadrul Clinicii Homeomed, persoanele considerate subponderale de specialiști, în sensul că acestea au un index al masei corporale mai mic de 18,5, se pot confrunta, uneori, cu probleme serioase de sănătate. Cât privește indicele masei corporale, acesta se cal-culează prin împărțirea greutății corporale (exprimată în kilograme) la valoarea înălțimii (în metri) la pătrat. „Există oameni pe care mulți îi consideră norocoși pentru că, oricât ar mânca, nu iau în greutate. S-a descoperit că aceștia au o așa-numită genă slabă, care, din nefericire, îi supune riscului unor boli”, ne-a spus medicul, potrivit căruia, dacă bărbații foarte slabi riscă diabet, infertilitate, depresie etc., femeile subponderale ar putea pierde mai repede o sarcină, pot suferi de afecțiuni pulmonare sau fracturi de șold la vârsta mijlocie, de artrită, boli de inimă etc.Cercetările au arătat că una dintre cauzele subponderabilității ar putea fi de natură hormonală, mai exact o lipsă de estrogen, hormonul responsabil de starea de bine la femei și bărbați. În plus, lipsa grăsimii este asociată cu pierderea din organism a unor chi-micale esențiale pentru sănătatea fizică și mentală.Din păcate, în majoritatea cazurilor, persoanele foarte slabe nu conștientizează câte probleme de sănătate pot să apară din cauza kilogramelor… lipsă, după cum probleme la fel de grave pot să apară și din cauza kilogramelor în plus.