Medicul de gardă

Ce boală distruge oasele

„Mama are 57 de ani și a fost diagnosticată cu boala Paget, ce-o mai fi și asta, n-am auzit niciodată despre boala asta, poate ne ajută medicul cu niște informații. Dânsa a avut, în ultimii ani, probleme cu coloana, cu dureri suportabile…” (Stela Dan).Potrivit dr. Sibel Demirgian, medic primar recuperare, medicină fizică și balneologie în cadrul Clinicii Homeomed, s-a ajuns la concluzia că boala Paget are legătură și cu baza genetică, putând să apară mai ales în familii cu astfel de cazuri. Cât privește vârsta, se manifestă cu precădere la persoane de peste 50 de ani. Cazurile celor cu vârsta sub 40 de ani diagnosticați cu această maladie sunt foarte rare.Evoluează în timp. Practic, această boală duce la creșterea și dezvoltarea anormală a oaselor, evoluând de-a lungul anilor. Așa se face că, în timp, țesutul osos este înlocuit în mod continuu printr-un proces de reconstrucție osoasă, pe măsură ce este distrus și absorbit de către corp, iar pentru a ține pasul cu ritmul distrugerii oaselor, organismul va mări viteza procesului de reconstrucție. Problema este că noul țesut osos este, de regulă, mai fragil, situație care favorizează fracturile osoase.Vizată, coloana vertebrală. Doamnă Dan, medicul ne-a confirmat că această boală afectează oasele coloanei vertebrale, însă nu scapă neatinse nici tibia, femurul, chiar craniul, dar există posibilitatea să fie afectat chiar și un singur os.Cât privește cauzele, primordiale sunt cele genetice, dar pot fi și de natură virală. Important este ca pacientul să urmeze cu strictețe recomandările specialistului, pentru a ține boala sub control.