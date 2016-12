Ce beneficii are polistirenul, vara

2

Ori esti.......

ORI ESTI PROST, ORI ESTI PROST. CRED CA " ESTI PROST " ESTE DEJA O AXIOMA IN CEEA CE TE PRIVESTE. SI ASTA NUMAI DUPA CE AM CITIT ULTIMA TA FRAZA. M-AI DAI PE SPATE. DACA LA INCEPUT AI SPUS "AM INTELES" , AI SFARSIT CU " NU PRICEP" . MACAR DACA PUNEAI UN SEMN DE INTEBARI SI SAU UNUL DE EXCLAMARE, CA PARCA AR FI FOST ALTCEVA, DAR...?!

Răspuns la: Am inteles

Adăugat de : Specialist, 1 iulie 2014

La o casa,polistirenul expandat(extrudat) are efectul unei doze de "Extasy" pentru barbati sau al unei halbe de bere blonda pentru baieti( o stare de...