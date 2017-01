Ce belele riscaţi dacă salariul provine din „bani murdari“

Ce belele riscați dacă salariul provine din „bani murdari“

De regulă, banii ilegali sau murdari sunt introduși într-un ciclu de tranzacții sau spălați, astfel încât, la sfârșit, apar ca bani legali sau curați, spun specialiștii financiari. Atâta vreme cât sursa fon-durilor obținute ilegal este ascunsă printr-o succesiune de transferuri și tranzacții pentru ca aceleași fonduri să-și poată face apariția, în cele din urmă, ca venit legal, este foarte greu ca persoanele de bună credință, care ajung să fie plătite pentru munca lor din acei bani, să-și dea seama de situație. Cu atât mai dificil le este celor care pres-tează diverse joburi online să nu cadă în capcana banilor murdari. Mai ales că, în ziua de azi, cererea de piață este extrem de mare, „angajatul” având ne-voie doar de un calculator cu o cone-xiune bună la Internet și de propriile aptitudini pentru ca, apoi, să-i intre în cont bani frumoși, în funcție de complexi-tatea muncii prestate.„Cu respect și considerație vă adresez o întrebare: Există situații pe internet când se folosesc «bani murdari», chiar în tranzacții efectuate prin serviciul PAYPAL. Eu lucrez ca freelancer translator pe Internet și uneori primesc bani în contul meu PAYPAL ca plată pentru munca mea. Dar dacă cineva folosește «bani murdari», când mă plătește, adică în contul meu PAYPAL intră «bani mur-dari» chiar dacă nu am nicio vină, aș putea fi anchetată, acuzată, chiar con-damnată (pentru că am primit «bani mur-dari»)? Care este răspunsul la această situație? Vă rog frumos să-mi răspundeți deoarece mi-e frică să mai primesc bani pentru munca mea. Vă mulțumesc anti-cipat! Cu respect, Laura P.”Dacă se stabilește că prestatorul unui job online, și nu numai, a lucrat cu bună credință și nu a avut cunoștință de afacerile murdare ale plătitorului, potrivit avocatului Aurel Glăvan, nu există niciun motiv ca el să poată fi suspectat că a intrat în conflict cu legea penală: „Exact ca și în cazul unui cumpărător de bună credință al unui bun, să-i spunem un imobil al cărui proprietar are probleme, să le zicem tot murdare, cu acea locuință, fără ca persoana care o cumpără să fie informată sau să-și poată da seama de acest lucru. Și în acest caz, cel care va răspunde în fața legii este proprietarul, nicidecum cumpărătorul de bună credință, care va rămâne cu bunul achiziționat.Lucrurile devin însă cu adevărat grave dacă persoana căreia i-au intrat în conturi „banii murdari” a cunoscut și s-a angrenat în fapta acelui individ. Aceasta riscă să fie anchetată pentru colaborare și participațiune la fapte ilegale. Dacă a știut, a tăinuit și a avut beneficii materiale sau de altă natură, poate fi acuzată de tăinuire sau alte infracțiuni mai grave, în funcție de ceea ce stabilesc anchetatorii. Iar dacă prejudiciul este mai mare decât îl poate acoperi cel de la care au provenit banii dubioși, atunci statul se va constitui parte civilă și se va îndrepta și împotriva colaboratorului în contul căruia au intrat sumele respective, pentru acoperirea prejudiciului. Mai exact, sumele prove-nite din acele plăți vor fi confiscate, în vederea acoperirii prejudiciului.Se spune că „Banii sunt ochii dracului!” și nu degeaba. Însă, chiar dacă banii cu probleme sunt plăți pentru munca prestată, pentru a nu cădea în capcana banilor murdari, persoanele care au cunoștință de proveniența dubioasă a acelor sume ar trebui să sesizeze autoritățile, precum Poliție, Parchet, sau să ceară ANAF să verifice dacă tranzacțiile respective nu implică încălcarea legilor financiare.