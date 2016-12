Ce aşteaptă constănţenii de la Moş Crăciun

Ce așteaptă constănțenii de la Moș Crăciun

Cititorii noștri sunt gata pentru întâlnirea cu Moșul. Ca să fie siguri că le va auzi toate dorințele, s-au gândit să i le transmită și prin ziarul nostru. Știu că bătrânelul este și foarte darnic, și înzestrat cu darul de a sensibiliza pe cine trebuie.l Chiar și în zilele cele mai cenușii, Mioara Alec (37 ani) nu s-a gândit să-și facă bagajele și să plece unde o vedea cu ochii. Mulțumește celor care au educat-o să vadă, întotdeauna, partea plină a paharului: „Îl rog pe Moșul să-i ofere șansa copilașului meu ca mămica lui să nu fie trimisă în șomaj la anul, așa cum se aude. Sper ca șefii mei să nu se supe-re, va ști Moșul cum să-i abordeze ca să mă înțeleagă și de data asta!”.l Luciana Donose consideră că nimic nu este mai important decât liniștea sufletească. Din păcate, e cu moralul la pământ din cauza proble-melor de familie: „Am și eu o dorință la Moș Crăciun și sper să mi-o îndeplinească. Numai că va trebui să facă un efort și să-i transmită domnului primar Mazăre că orașul are nevoie de cămine pentru bătrâni. Poate că, fiind an electoral, în 2012 cineva se va gândi și la asta”.l Ca om de rând, cum se consideră, Paul Nistor așteaptă ca Moșul să le șoptească oamenilor legii că hoții au dat năvală în oraș, iar ei, cu forțe proprii, nu le fac față: „Ar fi bine ca persoanele care poartă haina statului să fie mai mult printre noi, și ziua, și noaptea. Știm, o să ne spună că sunt puțini. Așa o fi, dar poate că Moșul o să-i șoptească Primului Ministru că un oraș așa de mare și cu lume pestriță cum este Constanța are nevoie de mai mulți polițiști!”.l „Dragă Moș Crăciun, te rog din suflet fă ce știi tu și curmă-i primarului nostru obiceiul de a înfige blocuri între alte blocuri, luându-ne astfel și lumina din apartamente. Să se uite ce se face prin alte orașe, care de la an la an arată mai bine, față de Constanța, care se tot urâțește…” (Vera Bonciu).l Magda Gogonea nu mai vrea să înghită batjocura autorităților, care permit ca orașul să fie terorizat de haite de câini hămesiți. De aceea s-a gândit să-l roage și pe Moș Crăciun să pună o vorbă bună pe lângă mai-marii primăriei: „Îl rog pe Moș Crăciun să-i convingă pe cei de la Ecarisaj să se pună mai serios pe treabă, câinii aproape că s-au sălbăticit… Măcar de sărbători să circulăm cu mai puțină frică!”.În loc de concluzie: oameni buni pe lângă ei, zâmbete largi, legi mai bune, asta așteaptă cititorii noștri de la Moș Crăciun, pe care doresc să-l asigure că nu au uitat să spere și să viseze, așa că, în ajunul sărbătorilor, îl îndeamnă să-i surprindă cum știe el mai bine.La rândul nostru, le dorim tuturor cititorilor să ne fie aceiași parteneri loiali de dialog, multă sănătate, liniște sufletească și puterea necesară de a-i acorda Crăciunului atenția pe care o merită!