„Ce-ar zice profesorii dacă şi elevii ar face grevă?”

Puncte de vedere

„Ce-ar zice profesorii dacă și elevii ar face grevă?”

Debusolați de dezordinea „postdecembristă” din sistemul de învățământ, părinții care au copii la școală cred că nedreptățile strigătoare la cer privind discrepanțele între salariile bugetarilor ar putea fi stopate printr-o lege unică a salarizării echilibrată. Pretenții exagerate După Revoluția din 1989, în România s-au votat legi... la kilogram în privința salarizării și a pensiilor, ele permițând perpetuarea unor salarii și pensii aberante pentru anumite categorii de bugetari. De fapt, ca părinte, Andreea Aioanei (48 ani, din Constanța), apreciază că dacă s-ar pune la punct un cadru legal decent și cât se poate de corect pentru salarizarea bugetarilor, există toate șansele ca grevele inițiate din motive financiare să dispară din peisajul social românesc. „Chiar dacă pentru lefurile bugetarilor s-ar face o grilă ca pe vremea lui Ceaușescu, eu nu cred că ar da rău. Și la firmele private este grilă de salarizare, altfel e haos. Nu prea am priceput unde bat sindicaliștii cu salarizarea unică, dar sunt de acord că nu e în regulă să se facă pomeni electorale fără acoperire. Dar nici s-o ții gaia-mațu să se mărească salariile profesorilor cu 50 la sută, pe criză, nu e OK. Nu sunt de acord cu greva profesorilor și le recomand să predea la școli private dacă nu le convine câți bani primesc din buzunarele noastre, ale părinților, care dăm alți bani pe meditații, că fără ele nu prea ne-ar reuși copiii la examene. Sunt multe lucruri de lămurit, dar greva nu e o soluție. Puțină decență nu le-ar strica profesorilor, dar și oleacă de respect pentru părinți și elevi. Dacă ar intra și elevii în grevă, ce-ar zice profesorii? Chiar mă interesează să aflu răspunsul la întrebarea asta. Merg prea departe cu pretențiile, uitând că e criză și sunt mii și mii de șomeri care aproape n-au ce mânca”. Se cred... centrul universului! Mirela X. (37 ani) lucrează în domeniul privat, are studii superioare și a performat, an de an, la locul ei de muncă. Chiar și în aceste condiții, în ultimii doi ani nu a mai primit nici un fel de mărire salarială. Și nu din cauză că patronul nu ar dori să-și stimuleze financiar angajații, dimpotrivă! Angajații care n-au înțeles că firma trece prin momente dificile au plecat, dar cei care au rămas lucrează cu aceeași dăruire. „O țară normală ar da dovadă de solidaritate în vremuri de criză, trecând peste promisiunile electorale ale candidaților unui partid sau altul făcute în lupta după voturi, care oricum vor fi sancționați la alegeri. Munca de profesor se face cu dăruire. Dacă nu există așa ceva, dai țării niște generații pe care le cam vedem cu ochiul liber. Nu este cazul să se creadă centrul universului, mai ales că performanțele lor sunt din ce în ce mai slabe, să nu ne ascundem după degete. Totuși, ca să se termine odată cu grevele și amenințările astea de doi lei taman în perioada examenelor, să se facă mai repede legea salarizării unice!”. „Sar calul cu tupeu!” „Nu e zi de la ultimele alegeri parlamentare în care să nu se dea cu parul în politicieni pentru că nu se măresc lefurile profesorilor cu 50 la sută. Sunt de acord că politicienii sunt tari la promisiuni fără acoperire, dar pentru asta o să și-o ia la vot, n-aveți grijă! Dar să insiști non-stop, tu, profesor, să ți se mărească leafa, când sunt atâția șomeri și muritori de foame în țara asta? Și să ignori la ce nivel de doi lei a ajuns învățământul românesc? Note slabe, indisciplină, meditații, șpagă etc. Când profesorii corecți vor face grevă ca să-și curețe propria grădină, atunci o să fiu de acord cu greva lor!” – Ana B., 39 ani, din Constanța. „Să vadă și bârna din ochiul lor!” „S-au gândit cumva ce se întâmplă dacă pun de-o grevă și elevii, și părinții? De ce fac greve numai în perioada examenelor? Chiar trebuie să fie cobaii lor copiii noștri? Eu le-aș recomanda, dacă nu sunt mulțumiți de salariile de la stat, să predea la școli private sau să-și deschidă școli particulare și să ne mai lase cu amenințările astea. Ne-au înnebunit, nu mai știm ce să facem, an de an, același circ în școli!” – L. M., 47 ani. v v v Pe de altă parte, Adela Ionescu și C. Voicu apreciază că dacă pomenile electorale ar fi fost la fel de profitabile în cazul tuturor bugetarilor, astăzi am fi asistat la o grevă generalizată a acestora. De aceea, consideră că un criteriu de echivalență între profesioniștii cu aceeași calificare, dar din domenii diferite, ar înlătura diferențele salariale aberante din prezent. Este adevărat că s-a promis o lege unică a salarizării, dar până când ea nu va fi aplicată, vom continua să asistăm la amenințări cu greva, și nu doar din partea dascălilor!