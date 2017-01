Ce ar trebui să facem la cumpăna dintre ani

28 Decembrie 2012

l Nu înjurați și nu folosiți cuvinte urâte în ajun de An Nou.l E un lucru destul de cunoscut, e bine să vă îmbrăcați în roșu în noaptea de Revelion.l Cât privește obiectul pe care îl ținem în mână de Anul Nou, la 12 noaptea sau cel pe care punem mâna imediat după ora 12, trebuie să avem grijă, căci se spune că acesta reprezintă cel mai important plan al vieții noastre în anul care vine.l Gândește pozitiv și sugerează-ți că orința pusă la miezul nopții de Revelion are toate șansele să se împlinească.l Tradiția spune că e bine să avem pe masa de Anul Nou crenguțe de vâsc, din cauză că sunt purtătoare de noroc.l Și încă un lucru pe care ar fi bine să-l faceți înainte de sosirea Anului Nou: Lăsați ușa, măcar un geam, dacă e prea frig ca să le deschideți pe toate, dulapurile deschise în noaptea de Anul Nou, pentru ca spiritul noului an să pătrundă în toate ungherele casei.