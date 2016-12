Ce ar putea fi adevărate „sperietori“ pentru spărgătorii de apartamente

Este adevărat că aceste sisteme de supraveghere video capătă din ce în ce mai mult teren, și nu doar la orașe, ci și în comunele mai dezvoltate, însă dacă montarea lor se face fără a se respecta și legislația, se pot trezi că au făcut o infracțiune. Problema e că îi paște acest necaz indiferent de locul unde sunt amplasate camerele.După modelul celor care locuiesc la case, mulți proprietari care stau la bloc, speriați de avalanșa spărgătorilor de locuințe, mai ales în timpul zilei, când sunt plecați la muncă, iau în calcul instalarea unor camere de supraveghere video pe scările blocului, în ideea că simpla lor prezență ar putea constitui „o sperietoare” pentru hoți:„Stau pe strada Traian, la parter, suntem numai femei în apartament, mi-e frică. Plus că la noi s-au dat și câte două spargeri la apartamente chiar în timpul zilei. Nu mai spun noaptea, e destulă vegetație în zonă, sunt protejați oamenii, știu asta prea bine. Cred că mai trebuie tăiați din pomi. Aș vrea să montez o cameră video. La bloc sunt alte cerințe față de cele de la casă? I. Popa”. „Trebuie să ceri aprobare de la Poliție, dacă vrei să pui cameră video pe scara blocului? Florin Mihale”.Fără doar și poate, instalarea camerelor de luat vederi în blocuri este o idee salutară și pentru cei care locuiesc la bloc, deși, terenul este ocupat, în prezent, la acest capitol, de proprietarii locuințelor individuale. Asta nu-i împiedică pe locatari să-și protejeze apartamentele cu ajutorul acestui sistem de securizare. Mai ales că, în ciuda interfoanelor, Marcel Dragu, președintele Uniunii Asociațiilor de Proprietari, atrage atenția că din ce în ce mai mulți intruși reușesc, prin tot felul de tertipuri, să invadeze scările blocurilor, cu intenții nu tocmai ortodoxe. Însă, având în vedere legislația românească, are serioase îndoieli asupra eficienței exploatării unor astfel de informații:„Din păcate, se fac multe măgării în blocuri, iar mulți autori sunt chiar din asociațiile respective. Camerele ar trebui montate la vedere, ca să nu se plângă cineva că îi este încălcat dreptul la intimitate. Plus că pot fi obturate prin tot felul de metode, hoții nu duc lipsă de idei”.Deși camerele video sunt, indiscutabil, pe post de sperietoare pentru mulți hoți, șeful UAP consideră că dacă, și la noi, ar fi fost posibilă angajarea unui portar la fiecare bloc, spărgătorii de locuințe ar fi ocolit aceste locații. Din păcate, mai avem mult până când ne vom putea permite un asemenea lux. Până atunci, proprietarii de apartamente trebuie să aibă în vedere ca securizarea să se facă numai prin firme autorizate. Legislația nu doar că permite montarea sistemelor de supraveghere video și pe scările blocurilor, dar există și obiective la care securizarea este obligatorie prin lege. Indiferent de locul unde sunt amplasate acestea, instalarea trebuie făcută însă numai prin firme specializate și autorizate. De asemenea, este obligația adunării generale a locatarilor să stabilească spațiile comune unde pot fi instalate, cine se poate uita pe înregistrări și alte lucruri care țin de grestionarea sistemului de supraveghere. Mai mult decât atât, și oamenii legii recomandă măsurile de securizare, considerându-le descurajante pentru hoții care pot opera la orice oră și, mai ales, unde nici măcar nu te aștepți.