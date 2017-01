Ce alte „rubedenii“ pot recupera ajutorul de deces

De regulă, ajutorul de deces, în valoare de 2.298 lei, este solicitat de persoanele din familie. Sunt situații când acest sprijin financiar, care se achită în 24 de ore de la solicitare, poate încăpea și pe mâna unor „străini“.Ajutorul de deces se acordă în cazul decesului asiguratului, al pensionarului sau al unui membru de familie care nu are un drept propriu de asigurări sociale și se află în întreținerea titularului la data decesului, evident, pe baza certificatului de deces și a unui set de alte documente. Ce se întâmplă însă când cheltuielile sunt suportate de mai multe persoane din familie, în funcție de posibilități, sau dacă nimeni din familie nu are potența financiară să suporte toate costurile ocazionate de înmormântare, care sunt mai consistente de la an la an, sunt câteva din dilemele cititoarei noastre, Ana Lungu: „Pot încăpea acești bani pe mâna altor rubedenii, a unor persoane fără nicio legătură cu familia, adică niște străini, până la urmă, dacă mai aduc și ei, de unele, de altele? Am avut un deces în familie în 2005, statul ne-a dat atunci până în 10 milioane vechi, nu mai rețin exact cât… am un prieten, i-a murit mama prin ianuarie anul ăsta și a luat vreo 11 milioane. Ăștia se bat cu pum-nu-n piept că au mărit ajutorul de deces… Ce mărire o fi și asta? Ori se dau mai mulți bani dacă decedatul a avut vechime mai mare?”v v vÎnainte de a intra în detalii, Cristina Mutiș, purtător de cuvânt în cadrul Casei de Pensii Constanța, ne-a explicat că solicitările pentru ajutorul de deces se depun la Casa de Pensii pentru pensionarii și asigurații care au contract de asigurare cu Casa de Pensii. Însă, în cazul salariaților, cererea se adresează angajatorului, care va deduce, ulterior, contravaloarea ajutorului de deces din CAS.Dreptul unei singure persoaneCât privește posibilitatea ca mai multe persoane să primească o cotă din acest ajutor de deces, în funcție de contribuție, acest lucru nu este posibil. Totul, din cauză că reglementările din Legea pensiilor nu permit ca ajutorul de înmor-mântare să fie achitat mai multor persoane. Practic, acest sprijin se poate da unei singure persoane, care poate fi, după caz: soțul supraviețuitor, copilul, părintele, tutorele, curatorul, moștenitorul. Abia în lipsa solicitării din partea persoanelor menționate mai sus, ajutorul se achită oricărei alte persoane capabile să dovedească cu acte că a suportat cheltuielile ocazionate de deces.Acte doveditoareDovada că au fost suportate cheltuielile ocazionate de deces se face cu înscrisuri doveditoare în acest sens, inclusiv cu declara-ție pe propria răspundere a solicitantului ajutorului de deces - a adăugat Cristina Mutiș. Însă, prin excepție, oricare altă persoană în afară de soțul supraviețuitor, copilul, părintele, tutorele, curatorul, moștenitorul poate să facă dovada cheltuielilor atât prin înscrisuri doveditoare – facturi, chitanțe, în original și copie, din care să rezulte clar ce cheltuieli s-au făcut, cât și prin declarație pe propria răspundere (de precizat că această declarație trebuie să fie autentificată).Valori diferiteÎntr-adevăr, cuantumul ajutorului de înmormântare este diferit. De exemplu, în cazul decesului asiguratului sau pensionarului, cuantumul ajutorului de deces, în 2014, este de 2.298 lei.Însă, în cazul decesului unui membru de familie care nu are un drept propriu de asigurări sociale și se află în întreținerea titularului (membru de familie se referă la soț, soție, copiii, părinții și bunicii oricăruia dintre soți), valoarea ajutorului de deces în 2014 este redusă la jumătate, fiind de 1.149 lei.Cât privește diferențele de la an la an ale cuantumului ajutorului de deces, acestea chiar au crescut de la an la an. Astfel, în 2005, valoarea era de 940 lei în cazul asiguraților și al pensionarilor, pentru ca în 2013, să ajungă la 2.223 de lei. Însă, dintotdeauna, valoarea a fost mai mică în cazul decesului unui membru de familie neasigurat, aflat în întreținerea altcuiva.De precizat că ajutorul de înmormântare se suportă din bugetul asigurărilor sociale de stat și se acordă, la cerere, nefiind condiționat de realizarea unui anumit stagiu de cotizare.