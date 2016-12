Ce alimente ar trebui ocolite din magazine

Ştire online publicată Marţi, 28 Mai 2013. Autor: Cuget Liber Online.

În urma unor analize făcute după numeroase plângeri adresate de români la Agenția Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), DoctoriOnline prezintă o listă cu cele mai periculoase produse alimentare care sunt la vânzare în supermarketuri:Carnea deja preparată pentru grătar. Bucățile de carne puse în baiț și gata de așezat pe grătarul încins sunt adevărate bombe alimentare, foarte dăunătoare pentru organism, întrucât provin din carnea veche și posibil alterată, care nu s-a vândut în timp util. În compoziția baiului intră un amestec format din cele mai proaste și nocive condimente (pline de conservanți), plus cantități de grăsimi râncede, provenite de la mâncărurile gătite, plus apă de la robinet.Carne cubulețe. Și acest produs provine dintr-o carne alterată, care, în prealabil, este spălată sub presiune, tăiată și repusă la vânzare.Carne tocată. Un adevărat focar de bacterii dăunătoare organismului (Listeria face ravagii!) se află pe aparatele de tocat și feliat carnea. Să mai adăugam că pentru acest produs se folosește cea mai proastă carne, cu pielițe și zgârciuri. Tocăturile, în special cele bazate pe carne de porc, prin produșii de ardere a grăsimilor, au un efect devastator asupra fiziologiei globulelor albe din sânge. De exemplu, consumul de carne tocată timp de 10 zile, chiar și în cantități mici, scade imunitatea organismului cu circa 21% la femei și cu 11% la bărbați.Mezeluri feliate. Ca și la carnea tocată, acestea intră în contact cu numeroasele bacterii înalt patogene ce umplu vitrinele și frigiderele supermarketurilor. De asemenea, multe dintre mezeluri (apreciatul mușchi file sau altele) provin, cel mai adesea, din carne expirată.Pește congelat. Mai ales acela care este la pungă, pe aceasta fiind mai multe etichete sau urme ale acestora. Au existat cazuri când în magazinele din România ale unor mari retaileri au fost descoperite produse congelate expirate, ce proveneau din țările de origine ale marilor comercianți. La peștele congelat există posibilitatea ca acesta să fie contaminat de diverși paraziți. Anul trecut, macroul provenit din Insulele Feroe era infestat cu un parazit care la om provoca alergii (Asachioza).Pizza sau prăjituri congelate. Aceste produse tip fast food sunt realizate din subproduse slab calitativ, conțin mulți conservați și agenți săunători sănătății. În plus, în supermarketurile din România, ai toate șansele ca aceste preparate să fie expirate.Legumele ambalate în pungi și care se vând ca gata pentru consum. Un alt focar de infecție cu paraziți, cum ar fi Cryptosporidium. De asemenea, pe salate se poate găsi din plin și deja celebra, dar extrem de periculoasa Listeria. Se spune că e mai sigur să mânânci un hamburger decât salata care-l însoțește.Salatele gata pentru consum. Au aceleași… recomandări ca și în cazul legumelor ambalate, doar că sunt un pic mai periculoase deoarece frunzele nu sunt deloc spălate înainte de a fi introduse în ambalaj. Există neșansa de a vă infecta cu E.Coli.