Ce aliment banal vindecă o grămadă de boli

Ştire online publicată Vineri, 13 Iunie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Nu este vorba despre cine știe ce produs scump sau sau greu de procurat, ci de banalul oțet de mere, considerat unul dintre cele mai vechi “alimente - medicament” cunoscute de umanitate, menționat pentru prima oară în tratate de medicină egiptene, scrise în urmă cu mai bine de trei milenii. Potrivit Sănătate.ro, medicii Greciei antice îl foloseau pe scară largă. Și în medicina populară românească este folosit din timpuri străvechi.De precizat românii din zonele de deal și de munte prepară oțetul de mere în fiecare toamnă, folosindu-l apoi pe timpul lungii ierni contra diferitelor boli sau, pur și simplu preventiv, pentru menținerea sănătății. Deși nu este un panaceu, ar putea candida cu șanse serioase la acest titlu.Ce boli vindecă oțetul de mereReumatismul și reumatismul degenerativ. Pentru remedierea acestei boli se ia de trei ori pe zi câte o lingură de oțet de mere amestecată cu o linguriță de miere. Cura durează minimum trei luni și are efecte de dezintoxicare a organismului foarte puternice. În plus, anumite substanțe au efecte antiinflamatoare articulare și împiedică procesele de îmbătrânire și de degenerare a cartilajelor și epiteliilor.Obezitate, îngrășare. Cu oțetul de mere se fac cele mai simple și mai eficiente tratamente de reglare ponderală. Iată unul dintre ele: se bea în fiecare dimineață, la trezire, pe stomacul gol, un pahar de apă de izvor, în care au fost dizolvate două lingurițe de oțet de mere. Apoi, pe parcursul zilei, după fiecare masă, vom bea o jumătate de pahar de apă în care am adăugat o linguriță de oțet de mere și două lingurițe de miere. Oțetul de mere stimulează procesele de eliminare din organism (în special tranzitul intestinal) și activează anumite lanțuri metabolice care favorizează slăbitul. Dacă vreți o cură de slăbire forțe, folosiți-o pe următoarea: înainte de fiecare masă, oricât de îmbelșugată sau săracă, se înghit doi căței de usturoi pisați împreună cu o lingură mare de oțet de mere și puțină apă. Este un preparat nu foarte rafinat ca aromă și cu atât mai puțin ca gust, însă efectul merită efortul. Ar mai fi de reținut că această cură, destul de dură pentru tubul digestiv, nu se face mai mult de șapte zile la rând, urmate de șapte zile de pauză.Colecistită și alte afecțiuni ale bilei. Majoritatea persoanelor care au probleme cu bilă ar putea fi scutite de multe necazuri luând 1-2 lingurițe de oțet de mere cu 10 minute înainte de fiecare masă (20-25 de minute în cazul persoanelor cu un apetit alimentar foarte puternic).Indigestii frecvente, hipoaciditate. Beți înainte de masă cu 5-10 minute și imediat după masă câte un sfert de pahar de apă în care a fost diluată o linguriță de oțet. Oțetul stimulează salivația, secreția de sucuri gastrice și mărește peristaltismul tubului digestiv.Migrenele - mai ales cele care apar ca o consecință a unor probleme hepato-biliare sau a constipației se tratează intern cu oțet de mere, din care se iau 2 lingurițe diluate în puțină apă. Extern se fac fricționări ale tâmplelor și ale bazei craniului (deasupra cefei) cu oțet de mere. O metodă populară care uneori da rezultate surprinzător de rapide este inspirarea vreme de cinci minute a vaporilor de oțet de deasupra unui vas umplut cu acest lichid.Inapetență, anemie, slăbiciune corporală la copii. MedicinA recomandă în toate aceste cazuri administrarea unei lingurițe de oțet, combinată cu o linguriță de miere, înainte de fiecare masă (doză va fi redusă la jumătate, în cazul copiilor sub cinci ani). Oțetul de mere, pe lângă faptul că stimulează poftA de mâncare și digestia, ajută la asimilarea fierului și a altor minerale esențiale din alimente, favorizează procesul producerii hematiilor (globulelor roșii), stimulează foarte blând sistemul nervos central, inducând o stare de vioiciune și tonus. Suplimentar, pe lângă administrarea internă, se fac săptămânal frecții pe tot corpul cu oțet de mere, mai ales în cazul copiilor debili, care se îmbolnăvesc ușor.