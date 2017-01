Ce acte sunt necesare pentru modificarea locuinţei

Ce acte sunt necesare pentru modificarea locuinței

„Stau la casă și vreau să modific o aplecătoare, s-o transform în bucătărie. Pentru atâta lucru am nevoie de autorizație sau merge și fără, că doar nu stau la bloc, să deranjez cine știe ce coloană de rezistență?” – Steluța Penaru.Stimată doamnă Penaru, e bine să știți dinainte de a vă apuca de treabă că pentru orice modificare, fie din casă, fie dintr-un apartament, proprietarul trebuie să obțină de la primărie Certificatul de Urbanism și Autorizația de Construire. Cât privește actele necesare pentru obținerea unui Certificat de Urbanism în vederea construirii sau modificării unei locuințe sau anexe gospodărești, acestea sunt următoarele: copie de pe actul de proprietate, chitanță prin care să dovediți achitarea taxei, două planuri cadastrale scară1/500, două planuri cadastra-le scară 1/2000.După ce ați intrat în posesia certificatului de urbanism, va trebui să depuneți alte acte pentru Autorizația de Construire. Acestea sunt actul de proprietate (copie legalizată), certificatul de rol, proiectul pentru obținerea autorizației de construire, precum și toate avizele solicitate prin Certificatul de Urbanism, certificatul de Urbanism (copie), contractul cu o firmă de salubrizare și acordul no-tarial al vecinului sau al coproprietarilor (după caz), plus chitanța pentru achitarea taxei.Taxele aferentePentru obținerea unui certificat de urbanism, taxa este de 4 lei, iar pentru autorizația de construire se achită o taxă a cărei valoare este de 0,5% din valoarea tre-cută în proiect pentru funcțiune locuințe și 1% pentru altă destinație (care se plătește la primărie).E rost de amenziPersoanele care efectuează modificări de orice natură în apartamente riscă amenzi cuprin-se între 1000 lei si 100. 000 lei, în funcție de complexitatea abaterii. Un argument solid pentru ca astfel de lucruri să fie tratate cu toată seriozitatea.