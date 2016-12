Câţi bani „îşi trage“ statul de la câştigătorii la Loto

Câți bani „își trage“ statul de la câștigătorii la Loto

Câștigătorii la Loto consideră că impozitarea premiilor cu 25 la sută este exagerată și nu înțeleg de ce nu se aplică, și în acest caz, impozitul unic pe venit de 16 la sută.Teoretic, participarea la jocurile LOTO presupune atât cunoaște-rea, cât și acceptarea fără rezerve a prevederilor Regulamentului privind modul de impozitare. În realitate, puțini sunt jucătorii care se interesează de asemenea lucruri. Abia când norocul le surâde află că, în realitate, valoarea premiului este mai mică față de cea anunțată, și asta din cauză că pentru câștigurile ce depășesc 600 de lei, datorează un impozit consistent statului. „Impozitul unic pe venit, de 16 la sută, este un mare câștig pentru români. De ce Loteria ia 25 la sută? Că doar nu toți câștigă potul cel mare! Ion Vlad”. „Obișnuiesc să joc la Loto de ani de zile, am mai câștigat câte ceva, dar niciodată premiul mare. Din 2009, am lucrat afară. Anul trecut m-am întors, am câș-tigat la Loto, la sfârșitul anului, 10.000 de lei și mi-au luat 25 la sută impozit. Eu știu că impozitul e de 20 la sută pe banii ăștia! Cei de la Loterie nu se gândesc că jucătorii înrăiți nu-și recuperează banii pe bilete nici măcar într-o viață de om? Cred că ar fi corect să-și tragă impozit de 16 la sută, ca la orice venit. Dacă mi s-a furat biletul câștigător, mai pot recupera câștigul? A. Vasile”. „Pentru un câștig la Loto se plătește și contribuția la sănătate, cum se aude? Nadia Karla”.Obligațiile fiscale Potrivit Serviciului Plăți Premii din cadrul Companiei Naționale Loteria Română, toate veniturile din jocurile de noroc care depășesc plafonul de 600 de lei se impozitează cu o cotă de 25 la sută, aplicată asupra venitului net. Pentru a nu se produce confuzii, ni s-a precizat că venitul net reprezintă diferența dintre câștigul obținut și suma neimpozabilă de 600 de lei. Cât privește sumele reprezentând impozitul datorat de câștigător, acestea ajung în vistieria statului și nu a Loteriei Române.ConfuzieReferitor la afirmațiile cititorului nostru, potrivit cărora premiile între 600 și 10.000 de lei s-ar impozita cu o cotă de 20 la sută, de la același Serviciu Plăți Premii ni s-a confirmat că a existat o asemenea grilă de impozitare. S-a precizat însă că aceasta a funcționat numai până în anul 2010, iar după ce a intrat în vigoare OUG 58/26.06.2010, minimul neimpozabil a rămas neschimbat, respectiv 600 lei, adică pentru premii mai mici decât această sumă nu se datorează impozit. În schimb, dacă se câștigă un premiu mai mare de 600 lei, începând cu anul 2010, se reține un impozit pe venit de 25 la sută din câștigul net realizat. Referitor la modalitatea de plată a impozitului, reținerea se face la sursă, de Loteria Națională. Această procedură nu-l mai obligă pe câștigător să depună la Fisc o declarație de venit.Contribuția la sănătate, „o aberație“! Potrivit reglementărilor Loteriei Naționale, câștigătorii la loto nu datorează și contribuție individuală pentru sănătate: „Așa ceva este o aberație, la nivelul Loteriei nu facem rețineri de acest fel!” – ne-a spus reprezentantul CNLR.Pierderea biletului câștigătorRegulamentul privind organi-zarea și administrarea jocurilor loto arată că plata câștigurilor se face numai persoanei care prezintă biletul câștigător jucat și validat de terminal. De precizat că plata câștigurilor se face în termen de 30 de zile de la data tragerii res-pective. În cazul în care parti-cipantul câștigător nu și-a încasat câștigul în termenul fixat, poate primi câștigul direct de la sediul central al Loteriei Române, pe baza unei cereri în care se menționează motivul pentru care nu și-a încasat câștigul. Cererea, însoțită de biletul câștigător, trebuie înregistrată la sediul central al C.N.L.R., în termen de maxim 90 de zile de la data tragerii. După trecerea a 90 de zile, nu mai pot fi formulate pretenții cu privire la acordarea câștigului.