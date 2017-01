Câte verificări sunt obligaţi să facă abonaţii Congaz la instalaţia de gaze

Câte verificări sunt obligați să facă abonații Congaz la instalația de gaze

În afară de verificările periodice, la 2, respectiv 10 ani, obligatorii pentru toți consumatorii, revizia tehnică este impusă și când instalația nu a funcționat mai mult de 6 luni sau după orice eveniment care ar fi putut s-o afecteze. Iar celor care ignoră aceste obligații li se închide robinetul.Cât de important este ca instalațiile de gaze naturale să funcționeze perfect o știe oricine. Cum nimeni nu-și dorește să aibă parte de vreun incident sau, și mai rău, de vreo nenorocire, verificările obligatorii la doi ani sunt considerate mai mult decât necesare. Nu același lucru se spune și despre reviziile obligatorii, pe care mai mulți abonați le consideră: „O șmecherie, pe bani, tot o verificare până la urmă… tot un drac, cum spune românul! Ce lege cere așa ceva? În plus, dacă uiți de revizie, ți se taie gazele. Înțeleg sancțiunea asta pentru neverificarea la doi ani - e ceva necesar pentru siguranța familiei, a vecinilor… dar la revizie, propun să nu se meargă atât de departe! Plus că dacă ai coș, trebuie să-l verifice un coșar cu diplomă, autorizat… Unde găsești așa ceva în ziua de azi?”.Baza legalăCă aceste verificări și revizii nu sunt făcute pentru încasări supli-mentare, o demonstrează faptul că există o bază legală care le impune. Potrivit reglementărilor Congaz, baza legală o constituie „Normele tehnice pentru proiectarea, executarea și exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale”- NTPEE-2008, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 255 bis/16.04.2009, pe care orice abonat le poate consulta.Operațiuni și termene diferiteCât privește percepția unora că verificarea tehnică și revizia sunt același lucru, în realitate, este vorba despre operațiuni diferite. Astfel, verificarea periodică se efectuează la maxim 2 ani de la data punerii în funcțiune sau de la data ultimei verificări. În schimb, revizia tehnică periodică se face la maxim 10 ani de la data punerii în funcțiune.Ce înseamnă verificarea instalațiilorÎnsă, nu doar termenul scandent face diferența, ci și operațiunile în sine. Astfel, activitatea de verificare a instalației constă în urmă-toarele operațiuni, aprobate de aceleași norme: verificarea arzătoarelor, a îmbinărilor și a garniturilor de etanșare; verificarea stabilității conductelor montate aparent pe suporturi, a etanșeității îmbinării conductelor și armăturilor la presiunea de lucru a gazului din instalație, cu spumă de apă și săpun sau cu alte tehnologii; verificarea funcționării aparatelor de măsurare, control, reglare și de siguranță; demontarea sau debranșarea punctelor de consum fără aprobare legală și a conductelor de alimentare aferente; verificarea echipamentului de reglare din instalațiile de utilizare, a stării răsuflătorilor și căminelor existente; verificarea documentelor, emise cu maximum 6 luni înainte de data verificării, care să ateste verificarea de către operatori economici autorizați, a aparatelor consumatoare de combustibili gazoși, a curățării coșurilor și canalelor de evacuare gaze arse, dar și verificarea stării construcțiilor care adăpostesc stațiile și posturile de reglare sau reglare-măsurare.În ce constă reviziaRevizia tehnică periodică a instalațiilor de utilizare constă în efectuarea tuturor operațiilor prevăzute la verificarea tehnică periodică (atenție!, revizia din anul respectiv înlocuiește verificarea), la care se mai adaugă efectuarea probei de rezistență la presiune, numai pentru partea de instalație la care s-au făcut înlocuiri sau modificări, precum și efectuarea probei de etanșeitate la presiune a întregii instalații.Important! Revizia tehnică este obligatorie și dacă instalația de utilizare nu a funcționat mai mult de 6 luni sau după orice eveniment care ar fi putut afecta instalația de utilizare. Iar cei care ignoră aceste operațiuni sau uită pur și simpu de ele, se trezesc cu aparatele de consum și instalațiile de utilizare sigilate. Precizăm că, la Congaz, programarea pentru verificare sau revizie se poate face și la telefonul 0241/480.664.Abonații care au suspiciuni că aceste lucrări sunt făcute… de mântuială, pot sesiza Congaz, conducerea firmei desemnate de proprietar să le efectueze, Comisariatul pentru Protecția Consumatorului.