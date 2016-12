Câtă mâncare să dai câinelui

„Este primul an în care creștem un câine, stăm la curte. Grija noastră este să aibă tot timpul castronul plin cu mâncare și apă la dispoziție cât suntem noi plecați. Îi dăm și boabe, și mâncare gătită, cum avem. S-a îngră-șat foarte mult și am vrea să știm ce-i de făcut… Dacă o ține tot așa, n-o să mai poată ieși pe portiță! Elena”.v v vUn lucru este clar, un câine nu va refuza niciodată mâncarea, mai ales dacă-i place. De aceea, alegerea de a umple permanent castronul câinelui cu mâncare pentru ca animalul să se poată hrăni ori de câte ori simte nevoia nu este deloc recomandată - susține medicul veterinar Gheorghiță Mureșanu. Motivul este simplu: câinii care se hrănesc oricând doresc, având la orice oră mâncare la dispoziție, evident că sunt mai predispuși la obezitate comparativ cu patrupedele al căror program de mese este fix. De aceea, folosind o astfel de metodă, va fi aproape imposibil să știm ce cantitate de mâncare consumă câinele în fiecare zi.Hrana gătităReferitor la hrana pregătită în casă, poate fi un mod bun de a hrăni câinele, însă este de departe a fi și cel mai ușor. În plus, nu ne putem da seama cât ar trebui să mănânce un câine la o singură masă ținând cont de faptul că el nu are voința nece-sară de a lăsa resturi în castron chiar dacă e sătul, stă în firea animalului.Dincolo de aceste lucruri, menținerea unei greutăți optime a câinelui este esențială pentru evitarea unor probleme grave de sănătate, știut fiind că un câine foarte gras adaugă tensiune asupra propriilor încheieturi, mușchi și oase. Și cum oasele trebuie să care greutatea mai mare, în cazul accidentelor, vindecarea este mult mai dificilă. De asemenea, mușchii sunt forțați să miște kilogramele în exces favorizând luxații și întinderi. Mai mult decât atât, pe lângă aceste complicații, obezitatea canină duce la grave probleme cardiovasculare. De aceea, a sta cu ochii pe cantitatea de hrană consumată zilnic nu este un moft, ci o necesitate, dacă se dorește ca animalul de companie să fie sănătos și vesel.