„Cât vom mai circula ca sardelele şi în nesiguranţă?”

este cuvantul care imi vine in minte referitor la transportul calatorilor cu microbuzele. consider ca in spatele afacerii sunt interese meschine si profit pe masura. calatorii sunt inghesuiti ca vitele la abator, soferii vorbesc la telefon in trafic, opresc in banda 2 de circulatie, franeaza brusc = un pericol pentru siguranta traficului. toate acestea se intampla zilnic si nimeni nu vede, nimeni nu aude. usor, usor microbuzele inlocuiesc ratac-ul. cine are interes? statiunea mamaia, zona ce apartine municipiului, nu exista un transport ratc. care este interesul? cine doreste sa mearga in zona butoaie sau caraiman este condamnat sa foloseasca microbuzele? salvamaru danseaza in cluburi si nu vede pe ci care muncesc in statiune. nesimtire ridicata la rang de arta. fu..e, f..te, dar mai priveste-ma si in ochi!