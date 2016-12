Cât veţi plăti căldura dacă renunţaţi la repartitoare

5

costuri

Pai de ce sa le tii deschise mai mereu? De aia sunt montate , pt reglaj, Daca se mentine temperatura constanta in apartament ele se opresc singure , deci nu inregistreaza, Eu le am de 5 ani si sunt f multumita. Adevarat, am un avantaj asa cum am zis mai sus, blocul e anvelopat termic de 3 ani.Cu repartitoarele inchise temperatura nu scade sub 20 de grade. Reabilitat-va termic locuintele si veti face economii substantiale