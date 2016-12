Medicul de gardă

Cât trebuie să ia în greutate un copil? (II)

„Sunt o mamă grijulie, țin cont de recomandările medicului, am grijă la mâncarea copilului (are nouă luni), și totuși are perioade când ia foarte puțin în greutate sau chiar deloc. Aș putea afla motivele? Este jucăuș, sănătos, doar greutatea lui mă neliniștește, dacă e să mă gândesc la cum se îngrașă alți copii” (Dalia Anastase).v v vDupă cum ne-a explicat dr. Anca Sima, medic primar pediatru în cadrul Clinicii Homeomed, dacă un copil ia în greutate mult mai puțin față de alți copii cu vârstă similară, însă nu slăbește, motivul ar putea fi capacitatea de creștere mai înceată a micuțului. Totuși, părinții trebuie să știe că un copil mic tre-buie să ia în greutate, nicidecum să piardă din kilogramele acumulate în timp, orice scădere în greutate fără cunoașterea cauzelor trebuind să fie adusă la cunoștința pediatrului.Principalele cauzeLipsa acumulării în greutate sau stagnarea ponderală pot fi favorizate de o serie de factori, printre care cei sociali se situează pe primul loc. Cauze la fel de importante sunt considerate și bolile metabolice de care suferă copilul, afecțiunile sistemului gastrointestinal, intoleranța la lactoză, o serie de infecții, dar și factorii de stres.De aceea este esențial ca un copil cu probleme de greutate să fie consultat de pediatru, care va încerca să afle de ce nu se încadrează în limitele de creștere normală. Numai pe baza unui examen fizic detaliat, corect, dar și prin discuții pe tema alimentației copilului, specialistul își va da seama care este adevărata cauză și va putea să recomande tratamentul necesar. Iar dacă nu sunt descoperite cauze organice, pediatrul va recomanda o terapie nutrițională corectă, bazată pe un anumit număr de calorii, terapie care poate fi urmată fie acasă, fie la spital, în funcție de vârsta copilului și de abilitatea lui de a ingera alimentele necesare în astfel de cazuri.