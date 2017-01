Cât timp se acordă indemnizaţia de şomaj? Ce acte sunt necesare?

Cât timp se acordă indemnizația de șomaj? Ce acte sunt necesare?

Persoanele care solicită indemnizația de șomaj trebuie să știe că la dosar se atașează o serie de acte. Despre ce este vorba concret ne-a explicat expertul în probleme de muncă, Manuela Marcu. Așadar, stimată doamnă Natalia Solomon, înarmați-vă cu răbdare și completați dosarul cu următoarele documente: actul de identitate, actul de studii și calificare sau adeverința de absolvire, în copii xerox. De asemenea, nu trebuie să lipsească ceritificatul de naștere (copie xerox), certificatul de căsătorie sau, dacă este cazul, hotărâre de divorț (tot în copie xerox), adeverința medicală cu mențiunea apt de muncă sau apt de muncă cu restricții, valabilă 30 de zile de la data eliberării, act eliberat de organele financiare teritoriale din care să rezulte că nu realizați venituri sau realizați, din activități autorizate potrivit legii, venituri mai mici decât valoarea indicatorului social de referință (valabil 90 de zile de la data eliberării). De asemenea, la dosar trebuie atașată și decizia de încetare a contractului individual de muncă.Cât timp se primește ajutorul de șomaj?Indemnizația de șomaj se acordă în funcție de câți ani a contribuit fiecare la fondul de șomaj, iar angajatorul a plătit la stat toate dările impuse. Dacă firma… a uitat să-și plătească dările la stat, chiar dacă nu e vina noastră, în acest caz ni se ia dreptul la șomaj. Dacă însă firma își plătește datoriile, atunci lucrurile revin la normal și primim ajutorul de șomaj, fiecare în funcție de cât a cotizat. Adică, șase luni, dacă am cotizat cel puțin un an sau dacă e vorba despre un absolvent de liceu sau facultate; nouă luni, dacă am cotizat cel puțin cinci ani și 12 luni, dacă am cotizat peste zece ani.