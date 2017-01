Cât te costă să ajungi administrator de bloc

Contra unei sume de 300 de lei, persoane de toate vârstele - tineri, șomeri, studenți, pensionari etc. - pot primi… patalama de administrator, pe baza căreia se pot angaja apoi la o asociație de proprietari.La Constanța, singura care organizează cursuri pentru pregătirea administratorilor de imobile este Uniunea Județeană a Asociațiilor de Proprietari. Instruirea începe după constituirea unui grup de 20 de persoane, iar ordinea participării la curs se stabilește în funcție de data înscrierii. Potrivit președintelui UAP, Marcel Dragu, până acum, de pe… băncile uniunii au ieșit 1410 de absolvenți, în 69 de serii. Cursurile se fac în baza unei hotărâri a Consiliului Local Constanța din 2008, care prevede ca atestarea administratorilor de bloc să se facă după o instruire specială. De asemenea, UAP are contract de colaborare și cu primă-riile din Medgidia și Cernavodă, ceea ce a permis altor câtorva sute de persoane din aceste localități să poată fi angajate ca administratori de bloc.Toate palierele de vârstăÎn condițiile în care există atâția oameni disperați că nu au un loc de muncă sau că nu le ajung banii pentru a-și acoperi nevoile familiei, aceste cursuri sunt o mană cerească, mai ales că, după cum înșiși cursanții spun, costurile sunt suportabile și, în plus, pot fi achitate și în tranșe. Așa se face că persoane cu vârste dintre cele mai diferite, de la studenți, tineri fără un loc de muncă sau dornici să aibă o a doua sursă de câștig, până la șomeri și pensionari, și-au manifestat, an de an, interesul obținerii unui atestat de administrator imobile, care le-a permis angajarea în cadrul unei asociații de proprietari. Alții manifestă interes în continuare pentru această muncă, dar consideră că din moment ce au pregătire în domeniul contabilității, postul de administrator li se cuvine de la sine: „Mi se pare o situație ciudată, la asociația noastră e un post de administrator liber, am fost întrebați la ședință dacă avem printre cunoștințe persoane care au atestat, iar mie, care sunt om din asociație și am cursuri de contabilitate, mi s-a refuzat din start angajarea, pe motiv că n-am făcut cursuri de administrator. Le-am spus că o să le fac pe parcurs, dacă o să pot, dar ei spun că legea obligă ca, la angajare, administratorii să aibă deja atestat. Poate că o să pierd acest tren, nu știu, dar aș vrea să fac și eu un curs. M-ar interesa cât durează, cât costă și dacă atestatul se dă după terminarea cursului fără altă examinare?” (Elena Macarie). „Ce școală trebuie să ai ca să fii primit la un curs de administrator de bloc?” (Adriana Tache).CondițiiDoamnă Macarie, chiar dacă aveți cunoștințe de contabilitate, potrivit legislației privind funcționarea asociațiilor de proprietari, o persoană nu poate fi angajată ca administrator dacă nu posedă un atestat, deci doar absolvirea cursului, fără promovarea examenului de atestare, nu este suficientă.Referitor la studii, pentru a fi admiși la curs, solicitanții trebuie să fie absolvenți de studii medii, economice, postliceale, școli tehnice sau școală profesională tehnică.Înscrierea se face pe bază de cerere, însoțită de copii simple după ultimul act de studii și actul de identitate, la sediul UAP, din strada Jupiter nr. 11, Constanța. Taxa, care, în principiu se plătește la înscriere, este de 300 de lei, dar există și posibilitatea ca o parte din sumă să fie achitată la înscriere, iar diferența, la finalizarea cursurilor.Cursul durează trei săptămâniCursul se desfășoară pe durata a trei săptămâni, între orele 12 și 16, de luni până vineri, la sediul UAP. Apoi, se face o evaluare finală, gratuită, în urma căreia cursantul primește o adeverință de absolvent, care îi permite să se prezinte la examen, în fața Comisiei numite prin hotărâre a Consiliului Local municipal Constanța (din cadrul Serviciului de îndrumare și sprijinire a asociațiilor de proprietari). Cei care reușesc la acest examen (dacă sunt respinși în prima sesiune, pot repeta proba) primesc atestat de administrator de imobile, pe baza căruia se pot angaja.Solicitările sunt multe și datorită faptului că legislația permite ca o persoană să fie administrator la mai multe asociații. Cât privește statutul, administratorul este un simplu angajat cu contract de muncă, cu normă întreagă sau cu timp parțial și primește un salariu pentru serviciile prestate, președintele fiind cel care, din punct de vedere juridic, reprezintă asociația.