Medicul de gardă

Cât rău ne poate face blocarea strănutului

„Sunt o persoană alergică, la polen, la praf… de mică am fost așa, strănut în disperare. Pentru că râdeau copiii de mine, mereu m-am chinuit să împiedic strănutul, mă tot apăsam sub nas, mă țineam de nas… M-am obișnuit așa, pot spune că m-am specializat să împiedic strănutul. Din cauză că m-a durut rău urechea zilele trecute, am fost la medic. M-a consultat, i-am spus că sunt alergică și că nu am avut alte probleme de sănătate. Orice doctor știe că alergicii strănută mult, iar eu am recunoscut că fac orice să nu strănut în public. Atunci medicul mi-a spus că dacă mai fac asta, risc să rămân și fără timpan. Bănuiesc că a fost o glumă…“ (Ioana D.)v v vDin păcate, nu este vorba despre nicio glumă! După cum ne-a explicat dr. Anca Sima, medic primar în cadrul Clinicii Homeomed, strănutul nu trebuie împiedicat, mai ales în mod repetat. Cât privește persoanele alergice, într-adevăr, acestea sunt cele mai sâcâite de strănut, ceea ce nu este tocmai confortabil mai ales în anumite situații. Totuși, indiferent de conjunctură, medicul spune că nu este bine ca strănutul să fie împiedicat. Și asta, din cauză că, ținându-ne de nas, presiunea din plămâni determinată de inspirația reflexă se va descărca în altă parte, în general, deasupra urechii. În felul acesta, secrețiile sunt împinse în ureche și pot apărea otite, dar și rupturi ale timpanului. Așadar, medicul spune că este mai bine să strănutați, dar cu o batistă la nas, din cauză că același strănut poate transmite o serie de boli grave, de la răceală, la gripă, tuberculoză, varicelă și alte afecțiuni virale, deci lucrurile sunt cât se poate de serioase.