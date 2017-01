Cât mai costă curăţenia profesională de Crăciun, la Constanţa

Cât mai costă curățenia profesională de Crăciun, la Constanța

Celor care nu mai au timp și pentru curățenia generală de dinaintea Crăciunului și a Anului Nou le vin în ajutor firmele de profil, care, folosind produse și aparatură profesională, garantează clienților servicii la standarde europene și la prețuri negociabile.Nu spunem o noutate, marile sărbători vin la pachet cu tot felul de griji. Or, curățenia generală, care să confere acea atmosferă magică a Crăciunului și a Revelionului, este cap de afiș pe agenda gospodinelor, cu adevărat o corvoadă mai ales pentru femeile care muncesc, ocupate până peste cap cu pregătirile pentru aceste unice sărbători. Înainte de a opta pentru această formulă de curățenie, este bine să știți că firmele constănțene nu au prețuri… bătute-n cuie, tarifele putând fi negociate în funcție de gradul de murdărie, de mărimea suprafețelor, de ritmicitatea lucrărilor etc., iar pentru suprafețele mari se acordă discount-uri și de până la 50 la sută. Iar pe cititorii noștri care se tem că le-ar putea călca pragul persoane cu boli transmisibile sau cu un trecut dubios aceste firme îi asigură că angajații au aviz medical periodic și cazier verificat. În plus, firmele sunt asigurate împotri-va eventualelor pagube provocate clienților în timpul prestațiilor de curățenie.Pe ce dați banii?În general, serviciile de curățenie constau în ștergerea prafului de pe mobilier și echipamentele electronice cu soluții specifice, curățarea bucătăriei, aspirare pardoseală și covoare, spălare pardoseală, ștergerea tocurilor de la uși, ferestre, spălat geamuri, spălarea faianței din baie și bucătărie, ștergerea oglinzilor, curățarea obiectelor sanitare etc. etc. Mai mult decât atât, puteți recurge la aceste servicii și pentru curățenia de după petreceri, după constructor, dar și pentru curățenia de întreținere (cu posibilitatea unor abonamente), pentru închirierea personalului de curățenie de care puteți avea nevoie la un moment dat. Iar lista poate continua… Esențial este că firmele de curățenie execută lucrări nu doar în Constanța, ci și în împrejurimi, în funcție de solicitările clienților.Prețurile nu sunt bătute-n cuieFără doar și poate, toate gospo-dinele ar fi fericite să scape de corvoada curățeniei de dinaintea sărbătorilor dacă nu ar fi vorba despre costuri, despre care percepția generală este că nu sunt neglijabile. Este adevărat, însă acestea nu includ doar forța de muncă, ci și costul echipamentelor de lucru, al detergenților și soluțiilor, consu-mabilelor, al supravegherii practicate în timpul desfășurării acestei activități, pentru ca totul să decurgă în condiții de siguranță. De exemplu, Daniel Deaconu, director general al firmei „Curățenie Profi”, ne-a spus că începând din 1 noiembrie și până la 15 decembrie a.c., firma susține o campanie promoțională, clienții beneficiind de reduceri și de până la 30 la sută pentru toate tipurile de servicii oferite. Chiar dacă nu vă veți încadra în acest termen, tot veți putea negocia prețurile, căci procedura intră în politica firmei. În principiu, comenzile se primesc până în 22, 23 decembrie, depinde, evident, și de numărul cererilor care-și așteaptă soluționarea. Pentru clienții din afara orașului Constanța, se va percepe un cost suplimentar pentru transport. Oricum, oferta finală de preț se va stabili după evaluarea spațiului și în urma discuției purtate față în față.De la Petrina Mușat, administrator al firmei Ideal Serv 2007, am aflat că se primesc comenzi până aproape de Crăciun, iar reducerile se aplică în funcție de situația de la fața locului. În principiu, pentru un apartament cu două camere, prețul este în jur de 200 lei, trei camere – 300 lei, iar pentru patru camere, 400 de lei. La case, prețul se negociază în funcție de suprafață și de gradul de murdărie. De asemenea, firma garantează pentru calitatea angajaților, căci sunt persoane cu care lucrează de ani de zile, verificate din punct de vedere al corectitudinii și încrederii, dar și al îndemânării: „Trebuie să fim sinceri, față de anii trecuți, când eram sufocați de comenzi în această perioadă, avem mai puține solicitări, dar rezistăm din 2007, ceea ce înseamnă că oamenii ne caută și au încredere în noi”.Cristian Anton, administratorul firmei „Master Clean” SRL, ne-a spus că firma primește în continuare comenzi pentru curățenie, dar că au destui clienți care s-au programat acum două luni. Cât privește tarifele, în principiu, pentru două camere se plătesc 240 lei, pentru trei – 260 lei, iar pentru patru camere – 280 lei. La case, prețul se stabilește după evaluarea locuinței. Pentru toate comenzile se aplică reduceri de 10 la sută, iar negocierea nu se oprește aici.În situația în care aceste prețuri vi se par mari, puteți opta pentru menajerele care se ocupă de curățenie la domiciliul clienților, ce pot fi angajate tot prin intermediul firmelor de profil. Avantajul este că acestea pot fi angajate pe o zi, două, câteva ore, după cum are nevoie clientul.