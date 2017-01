Cât este valabil atestatul de producător

„Știu că sunt tot felul de șmecheri în piețe care se dau producători agricoli. Le-am cerut la vreo doi certificatul și mi-au fluturat o hârtie, apoi au retras-o. Am vrut să văd dacă sunt valabile și m-au luat la mișto. Atestatul de producător are limită de folosință sau trebuie reînnoit? Prea ni se vând gogoși în piețele astea și noi acceptăm situația! (Dorin Mihai).Domnule Dorin Mihai, valabilitatea atestatului de producător este, potrivit Legii pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol, de numai un an calendaristic de la data emiterii. Mai mult decât atât, pentru a fi considerat valabil, acest document ar trebui să fie vizat semestrial, prin aplicarea ștampilei și semnăturii primarului localității de care aparține producătorul. Dacă aveți suspiciuni în legătură cu sinceritatea unor comercianți din piețele orașului, puteți să lămuriți situația apelând la administrațiile acelor piețe. Nu de alta, dar aceeași lege nu le permite producătorilor agricoli să vândă atât fără atestat, cât și fără carnet de comercializare.