Medicul de gardă

Cât durează convulsiile febrile

„Fetița mea are doi ani și mi-a făcut convulsie după vaccinul făcut în iarnă, cu febră groaznică, nu-și mai revenea. Acum trebuie să-i fac alt vaccin, dar mi-e teamă să nu facă iar febra aia urâtă!” (Manuela Ion).v v vÎn general, după cum ne-a explicat Kati Blacioti, medic primar în cadrul Clinicii Homeo-med, în general, episoadele de convulsii febrile sunt specifice sugarului. Din păcate, și copiii mici pot fi puși în asemenea situații. Este bine ca părinții să știe că acest fel de convulsii se declanșează atunci când temperatura corpului depășește 38 de grade, iar febra nu se datorează unei infecții a sistemului nervos central. Un lucru este însă cert, un episod convulsiv (în timpul convulsiei, pielea este palidă, pentru scurt timp se poate albăstri, iar copilul își pierde cunoștința) ar trebui să dureze puțin și să nu depășească un sfert de oră.Recidive. Doamnă Manuela, medicul este de părere că n-ar trebui să vă îngrijorați atât de tare, căci sunt cazuri când copilul face o primă criză convulsivă și la vârsta de doi ani, după cum foarte bine această criză poate fi și ultima. În plus, practica a demonstrat că patru din zece copii care s-au confruntat cu convulsii febrile pot recidiva. Este vorba despre fiecare copil în parte, lucrurile nu pot fi generalizate.Cauze. Pe lângă creșterea rapidă a temperaturii corpului, o altă cauză a convulsiilor febrile ține de predispoziția genetică a copilului. Ca și factori de risc pentru convulsii sunt și infecțiile acute repetate ale căilor respiratorii (rinofaringită, otită medie etc.). Și nu în ultimul rând, unii copii pot suferi de convulsii febrile după administrarea vaccinului împotriva rubeolei, rujeolei și oreionului. De aceea, trebuie ținută legătura cu medicul pediatru.