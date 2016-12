Cât de scumpă este curăţenia profesională de Crăciun

Cât de scumpă este curățenia profesională de Crăciun

Din fericire pentru gospodinele foarte ocupate, și nu numai, corvoada curățeniei generale pentru sărbătorile de iarnă poate fi preluată de firme specializate, dotate cu utilaje și materiale de ultimă generație, dar și cu personal calificat, rapid, cu cazier judiciar și verificat medical. În plus, firmele sunt asigurate împotriva eventua-lelor pagube provocate clienților în timpul prestațiilor de curățenie.Așadar, dacă n-aveți timp sau pur și simplu nu vă mai arde să vă urcați pe un scaun, pentru a spăla geamurile, sau pe o scară, pentru a șterge praful din zonele mai înalte, puteți opta pentru acestă soluție. Și dacă-ar fi numai atât! Știm cu toții, curățenia gene-rală, pe care nu o putem tăia din agendă mai ales în întâmpinarea Crăciunului și a Anului Nou, presu-pune multe alte treburi, pe care firmele de curățenie se angajează să le finalizeze într-o singură zi.Este vorba de spălat geamuri, de șters praful de pe piesele de mobilier și echipamentele elec-tronice cu soluții specifice, de aspirare pardoseală, covoare, spă-lare pardoseală, ștergerea tocurilor de la uși, ferestre, spălarea faian-ței din baie și bucătărie, ștergerea oglinzilor, curățarea obiectelor sanitare, curățarea bucătăriei etc. etc. Mai mult decât atât, dacă se întâmplă să fiți gazdă pentru mai mulți invitați de Crăciun sau de Revelion, puteți să recurgeți la serviciile profesionale de curățenie și pentru dereticatul de după petreceri.În plus, aceste firme execută lucrări de igienizare și după constructor, dar și lucrări de întreținere (cu posibilitatea unor abonamente). De asemenea, aveți posibilita-tea să închiriați personal de curățe-nie de care aveți nevoie la un mo-ment dat și pentru câte zile doriți.„Am mâna în ghips și aș vrea să chem o firmă de curățenie să deretice prin casă, până la Crăciun. Mizerie mare n-ar fi, dar am auzit că e cam scump. Contează cum arată apartamentul sau prețurile sunt fixe? Veronica Banu”.Din fericire, tarifele generale pot fi negociate, și asta în funcție de gradul de murdărie, de mărimea suprafețelor, de numărul balcoa-nelor, de ritmicitatea lucrărilor etc. și includ atât plata forței de muncă, cât și a echipamentelor de lucru, a detergenților și soluțiilor, consumabilelor, a supravegherii, pentru ca totul să decurgă în condiții de siguranță. Cât privește suprafețele mari, pentru acestea se acordă discount-uri și de până la 50 la sută.De exemplu, potrivit precizărilor administratorului firmei de curățenie Ro Clean, Alexandru Diaconu, indiferent de situația de pe teren, lucrările de curățenie pentru clienții persoane fizice se efectuează într-o singură zi. Astfel, după evaluarea, gratuită, a locuinței, firma decide cu câți executanți trebuie să vină pentru a termina curățenia într-o zi. Referitor la costuri, acestea sunt standard, însă ele pot fi negociate, în funcție de cum arată locuința, de numărul balcoanelor, de câtă mobilă se află. În principiu, pentru efectuarea curățeniei într-un apartament cu 2 camere, prețul este de 300 de lei. Pentru un apartament cu 3 camere – 400 de lei, iar pentru 4 camere - 500 de lei.De la Adrian Blasiu, administratorul firmei de curățenie Blaur Clean, am aflat că încă se mai primesc comenzi pentru curățenia profesională de sărbători. Cât privește prețurile, acestea sunt similare celor practicate de Ro Clean, dar se pot duce în sus ori în jos, în funcție de gradul de murdărie și de alte criterii.De precizat că firmele de curățenie care au sediul în Constanța execută lucrări și pe raza județului, în împrejurimile orașului, în funcție de cerințele exprimate de clienți.