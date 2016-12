Cât de repede te poţi debranşa de la RADET, ca să treci pe gaze?

Cât de repede te poți debranșa de la RADET, ca să treci pe gaze?

Costurile la întreținere, ajungând și până la 1200 lei pe lună sau chiar mai mult, i-au pus pe jar pe constănțeni, obligându-i să se debranșeze de la sistemul centralizat și să caute, rapid, alternative mai suportabile pentru încălzirea locuințelor, printre care racordarea la gaze.RADET primește cereri de debranșare, însă numai în intervalul 15 mai - 15 septembrie. În schimb, Congaz îi asigură pe cei interesați că pot depune solicitările de branșare la gaze chiar și astăzi.„Credem că gazele sunt cea mai bună soluție și pentru confort termic, și pentru… confort financiar, să-i zic așa. Am ieșit năuciți din iarnă și, stați, mai avem de plătit, calvarul nu s-a terminat! Poate că am fi rămas în continuare în relație cu RADET, știm că primăria face prețul gigacaloriei, dar pur și simplu nu mai facem față! Să intri în datorii ca să plătești căldura mi se pare ceva contra naturii! Locuim pe b-dul Lăpușneanu, conductele de gaze sunt la… buza blocului și vrem să profităm de asta. Am aprobat în adunarea asociației să ne debranșăm toată scara și să ne punem centrală pe gaze. RADET ne poate debranșa urgent pe toți? Există o cameră liberă la ultimul etaj unde s-ar putea monta o centrală mai mare pentru toată scara și vrem să știm dacă Congaz acceptă acest sistem? De formalități trebuie să se ocupe fiecare proprietar sau ne poate reprezenta președintele sau administratorul?” (Elena Luca).Pentru ca acest proiect să prindă viață, trebuie urmată o întreagă procedură, pe care, deocamdată, oamenii nu o cunosc. De aceea își doresc să știe care sunt pașii de urmat pentru… a divorța de RADET și a intra cât se poate de repede într-o… relație cu Congaz.Debranșările, după 15 mai!Referitor la debranșarea în regim de urgență, aceasta nu este posibilă, cererile primindu-se abia după data de 15 mai a.c. Potrivit RADET, din punct de vedere tehnic, nu sunt impedimente ca toți locatarii unei singure scări să se poată debranșa. Dacă asociația este constituită la nivelul unei singure scări, de procedurile obligatorii pentru aprobarea și executarea de-branșării se poate ocupa un reprezentant al asociației. În situația în care asociația este formată din mai multe scări, atunci fiecare proprietar va trebui să depună, personal, dosarul prin care solicită RADET debranșarea.Cererile se vor depune la registratura Regiei din bulevardul Tomis nr. 107 sau la cea din str. Badea Cârțan nr. 14 (se va cumpăra, cu 10,4 lei, un formular tipizat necesar obținerii avizului de debranșare). Este obligatoriu ca toate datele solicitate în anexele formularului să fie completate, altfel, cererea nu va fi luată în considerare. Dacă solicitantul are datorii la RADET, cererea de debranșare este respinsă fără verificarea celorlalte documente depuse. Atenție! În prealabil, solicitanții trebuie să primească aprobarea deconectării din partea Asociației de Proprietari. Fiind vorba despre toți locatarii scării, nu mai este nevoie de acordul vecinilor cu care solicitantul are pereți comuni. Apoi, RADET va verifica dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege, după care va emite avizul favorabil. După obținerea acestuia, solicitantul va achita taxa de debranșare, de aproximativ 500 de lei (dacă primăria nu va modifica tarifele de debranșare de anul trecut!), va plăti datoriile față de RADET și va primi un proces verbal prin care se constată debranșarea legală.Congaz, mai flexibil!Întrucât termenul legal de racordare la gaze este de nouă luni de zile (în funcție de cât de repede se obțin aprobările de la primărie, termenul poate fi și mai scurt), pentru a mai câștiga timp, la Congaz se primesc cereri de branșare și anterior debranșării de la RADET. Practic, cei interesați pot depune solicitarea chiar și astăzi! De formalități se poate ocupa un delegat al locatarilor sau președintele asociației. Atenție, însă, Congaz nu poate monta o singură centrală pentru toți locatarii unei scări, deci va fi nevoie ca fiecare proprietar să aibă propria centrală în apartament.