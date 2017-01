Medicul de gardă

Cât de periculos este un „simplu laxativ“ (2)

După cum am promis în ediția de ieri, revenim astăzi asupra efectelor adverse ale excesului de laxative. Înainte de a intra în detalii, dr. Anca Sima a ținut să precizeze că se întâmplă în situații foarte rare ca o persoană să aibă nevoie, zilnic, de laxative. Chiar și așa,s-a constatat că mulți oameni le folosesc în mod constant, fie împotriva constipației, fie împotriva kilogramelor în plus. Ar trebui să se știe însă că unele laxative acționează prin inhibarea absorbției apei, pe când altele, favorizează creșterea conținutului de apă din colon și devin mai puțin iritante pentru intestin (acestea includ laptele de magneziu și preparatele de înmuiere a scaunului). În plus, dacă sunt luate în exces, laxativele pot contribui la eliminarea vitaminelor și a nutrienților necesari organismului înainte ca aceștia să fie absorbiți complet. Totodată, laxativele contribuie și la o eliminare excesivă de apă, sodiu și potasiu, la slăbirea mușchilor intestinali, care nu mai pot funcționa la parametri normali.Important! Este esențial ca persoanele dependente de laxative să știe că odată ce vor renunța să le mai ia în mod regulat, constipația nu doar că va reveni, dar ar putea fi și mai severă. Soluția este ca și… un simplu laxativ să fie luat la recomandarea medicului.