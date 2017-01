Medicul de gardă

Cât de periculos este un „simplu laxativ“ (1)

„De constipație nu prea am suferit, însă de pe la 17 ani iau ulei de ricin de trei ori pe săptămână, ca să nu mă îngraș. Acum am 22 de ani, folosesc aceeași metodă, cu toate că nu am probleme de constipație. Mă gândeam că fiind ceva natural, un simplu laxativ nu are cum să facă rău, sau nu e chiar așa? Vă mulțumesc pentru lămuriri, Luminița”.v v vDin păcate, obiceiul de a folosi uleiul de ricin pe post de… pastilă de slăbit îl au multe persoane, ne-a spus dr. Anca Sima, medic pri-mar în cadrul Clinicii Homeomed. Cât privește folosirea acestui laxativ ca o măsură care să prevină îngrășarea, medicul ne-a spus că nu este străin de această alternativă, însă nu o recomandă nimănui. Totul, din cauză că folosirea prelungită a uleiului de ricin poate afecta la modul serios celulele mucoasei intestinale: „Oamenii au idei multe, iar automedicația pare în floare în țara noastră, din păcate, deși, cel puțin eu, atrag întotdeauna atenția pacienților să nu se trateze conform informațiilor obținute din vecini. Iar când e vorba de laxative, imaginația pare nelimitată” - ne-a spus medicul, care confirmă că uleiul de ricin este un laxativ folosit din cele mai îndepărtate timpuri. Însă, cei care abuzează de el trebuie să știe că acest ulei suferă o transformare chimică la nivelul intes-tinului subțire, după care se transformă într-un acid care stimulează activitatea intestinală și împiedică peretele intestinal să absoarbă apa.Despre efectele adverse ale excesului de laxative, deloc de neglijat, citiți în ziarul nostru de mâine.