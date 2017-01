Medicul de gardă

Cât de periculos este excesul de vitamine

„Fetița mea e ca un pai, la masă e numai mofturi, noroc cu vitaminele astea! Am o rudă care lucrează la farmacie și am luat cam ce mi-a spus dânsa. Ultima dată a refuzat să-mi dea și mi-a spus că fără o rețetă de la pediatru, nu îmi mai dă nici măcar un antinevralgic, avusese o reclamație, era supărată. E nevoie de rețetă și pentru vitamine? Doar nu i-am cerut somnifere! Anamaria”.v v vCu toate că nimeni nu neagă importanța vitaminelor, mai ales pentru dezvoltarea unui copil, totuși, dr. Ecaterina Marga, medic primar pediatru în cadrul Clinicii Homeomed, a ținut să atragă atenția că subiectul administrării acestora nu trebuie tratat cu superficialitate. Pe de altă parte, există părinți care consideră că anumite vitamine pot înlocui masa copilului, ceea ce este fals, întrucât rolul acestora este acela de a completa beneficiile alimentelor. Așadar, modul în care este hrănit zilnic un copil, dacă alimentele cu care este servit îi asigură necesarul de vitamine și minerale, ar trebui avute în vedere de părinți, cu atât mai mult dacă este vorba despre prichindei mofturoși la mâncare sau cu apetit scăzut. La recomandarea medicului. Este esențial ca banalele vitamine, cum sunt considerate de unii părinți, să fie recomandate de medicul pediatru, în urma evaluării stării de sănătate a copilului. Dacă nu se întâmplă asta, iar copilul, să presupunem, are deficiențe de calciu sau de fier, iar el primește vitamine care nu-i aduc beneficii în acest sens, atunci lucrurile se pot complica. Așa stând lucrurile, nici supradozele, nici administrarea vitaminelor… după ureche nu sunt benefice sănătății.