Medicul de gardă

Cât de periculoasă este artrita genunchiului

„Din iarna asta, am început să am probleme cu genunchiul stâng. Sunt zile când durerile sunt suportabile și zile când parcă nu pot să merg. Medicul de familie mi-a spus că e posibil să am artrită reumatoidă și mi-a dat trimitere la reumatolog, dar n-am reușit să ajung încă. E periculoasă boala asta dacă nu se face tratament la timp?” (Ioana Pricop).v v vÎn primul rând, numai faptul că resimțiți dureri în zona genunchiului nu este suficient pentru a fi sigură că suferiți de artrită reumatoidă, ne-a spus dr. Sibel Demirgian, medic primar recuperare, medicină fizică și balneologie în cadrul Clinicii Homeomed. Așadar, cu atât mai mult cu cât aveți trimitere de la medicul de familie, ar trebui să vă adresați unui medic specialist, singurul în măsură să pună un diagnostic de certitudine.Referitor la artrita genunchiului, aceasta prezintă pericol din cauză că este o boală degenerativă, ceea ce înseamnă că duce la uzura, cu timpul, a cartilajului articular. Artrita reumatoidă, afectând genunchiul, determină ca articulația să se inflameze, iar cartilajul să poată fi distrus. În plus, boala nu afectează numai articulația, ci și ligamentele, tendoanele, mușchii, deci lucrurile sunt cât se poate de serioase și durerile pe măsură.Însă, înainte de a intra în panică, faceți-vă timp pentru a vă adresa unui medic specialist, care vă va recomanda, în funcție de situație, terapie fizică și tratamentul corespunzător.În loc de concluzie, medicul a considerat necesar să atragă atenția că o articulație grav afectată poate duce la nefericita soluție a protezei de genunchi. De aceea, prezentarea la medic nu trebuie amânată.