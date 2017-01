Cât de optimişti intră constănţenii în 2015

Cât de optimiști intră constănțenii în 2015

Românii încheie anul 2014 mai optimiști cu privire la ceea ce le va aduce 2015.Nu o spunem noi, ci ultimul sondaj al anului 2014 realizat de către IRES (Institutul Român pentru Evaluare și Strategie), cu privire la așteptările și încrederea românilor în zile mai bune. Cu toate că participanții la sondaj, printre care sunt și constănțeni, cred că anul 2014 a fost comparabil cu 2013, totuși, 31% cred că a fost mai bun, alegerile prezidențiale fiind considerat evenimentul pozitiv al acestui an. Eveniment din care își trage seva optimismul a 58% dintre repondenții acestui studiu, care cred că 2015 va fi mai bun pentru România decât 2014, procentul pesimiștilor fiind de numai 9%.Și cititorii noștri își doresc enorm să pășească optimiști în noul an, chiar dacă perspectiva creșterii costurilor vieții îi cam sperie.Optimism prin… autosugestie!Cristiana Dragomir citește ziarul nostru și apreciază în mod special „știrile pozitive constructive. Sunt o fire veselă și am fost educată să fac haz de necaz… dar până la un punct. Autosugestia optimistă îți dă o stare de bine și când ți-e greu, am simțit asta pe pielea mea în ultimii ani. Am avut o mică afacere de familie la Constanța, acum e suspendată, dar sper să se relanseze economia… După feeling-ul meu, rezultatul la prezidențiale o să permită asta, dacă și guvernanții, ăștia sau alții, se vor gândi, rușinați, la relansarea economiei, și nu la jecmănirea economiei, măcar după șocul de la prezidențiale. Urarea mea pentru guvernanți este ca, în 2015, să nu mai facă tot posibilul să elimine și industria care ne-a mai rămas!”.Taxele bat optimismulMihai G. se declară mulțumit de anul 2014, dar nu din punct de vedere al performanțelor economice sau politice. „Intru alt om în 2015, pentru că am reușit să mă las de fumat. Numai fumătorii știu ce apăsare sunt țigările pentru bugetul modest al unei familii cu copii. Apreciez mult programul Stop Fumat și vreau să-i mulțumesc doamnei dr. Vera Pall pentru ajutorul dat. N-ar trebui să mai țin cu fumătorii, dar nu sunt de acord cu noua taxă anunțată pe tutun. Am mulți prieteni care fumează de supărare. Cred că guvernanții ar trebui să-și pună lor o taxă pe in-competență, ca să nu mai supere atâta popor! Plus că alte taxe pe tutun vor încuraja și mai mult contrabanda de țigări. Vă spune unul care a fumat 90% țigări de contrabandă… Sper ca Anul 2015 să le scoată politicienilor fumurile din cap!”, a spus acesta.„Presa trebuie să ne ajute“Cititorii cred că nu mărirea taxelor trebuie să fie soluția problemelor economice. „Sigur o să ne cocoșeze RCA-ul în 2015! Sper să fim mai corect despăgubiți! Presa trebuie să ne ajute!” - este de părere Mirela Olaru, care ne-a mărturisit că ar fi intrat mai optimistă în noul an dacă nu s-ar fi anunțat și creșterea tarifelor la energia electrică pentru clienții casnici, cu 0,26%, din ianuarie 2015.„Fiica mea încheie polițe de asigurări și mi-a spus că o să crească și polița obligatorie PAID de asigurare a locuințelor împotriva dezastrelor. Asta e clar taxă la stat, nu te despăgubește nimeni la caz de nevoie… Ea e în proces cu cineva de la o inundație, ca și când ea nu dă banii!” – este de părere Alina Ionescu. Și Nicu Ignat consideră că presa ar trebui să se aplece mai mult asupra „șmecheriilor românești din sistemul de asigurări. Am fost asigurat și, în ciuda actelor și a evidențelor, din august și până în prezent, mă lupt cu hârtiile lor pentru 2.500 de lei. Cei de la Constanța spun că au trimis la București documentația și se rezolvă, cei de la București spun că n-au primit nimic… Ne trimit în judecată, dar nu ne întreabă dacă avem bani! Presa trebuie să ne ajute să ne recăpătăm încrederea!”. Bărbatul speră ca, din 2015, factorii de decizie din sistemul de asigurări să exercite un control real asupra firmelor locale de profil, astfel încât acestea să nu-și mai facă propriile legi. Și ec. Constantin Hulubaș, din Năvodari, crede în puterea presei. „Țineți-o tot așa și în 2015! Avem nevoie să fim optimiști, viața e prea scurtă! La mulți ani tuturor jurnaliștilor și tuturor cititorilor!”.La rându-ne, le dorim cititorilor noștri ca, alături de șampania cu care vor marca trecerea în Noul An, să servească și o porție zdravănă de optimism și gânduri pozitive pentru 2015!